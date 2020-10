Auger-Aliassime reconnu par ses pairs

Le Québécois Félix Auger-Aliassime est au nombre des quatre nouvelles figures élues au conseil des joueurs de l’ATP, en compagnie d’Andy Murray, de John Millman et de Jérémy Chardy, a annoncé lundi le circuit professionnel de tennis masculin.

Détenteur du 22e rang mondial, l’athlète de la Belle Province a été choisi par les autres membres du conseil. Ce dernier est constitué de quatre hommes faisant partie du top 50 en simple, de deux autres situés entre les 51e et 100e places ainsi que deux des 100 meilleurs joueurs en double. Le groupe est complété par deux joueurs sélectionnés nonobstant leur classement – actuellement, il s’agit de Roger Federer et de Murray –, un représentant des anciens et un instructeur.

Le Sud-Africain Kevin Anderson est le président de ce conseil et remplace Novak Djokovic, qui a quitté ce groupe, tout comme le Canadien Vasek Pospisil et les Américains John Isner et Sam Querrey. En fait, Djokovic souhaite créer une nouvelle entité – la Professional Tennis Players Association (PTPA) – dont la gestion serait assurée par les joueurs eux-mêmes.

«L’objectif de la PTPA n’est pas de remplacer l’ATP, mais d’offrir aux joueurs une structure de gouvernance indépendante de l’ATP qui répondrait directement aux besoins et préoccupations de ses membres», avaient mentionné les initiateurs du projet aux joueurs professionnels dans un document dont le quotidien «New York Times» avait révélé quelques bribes d’information en août.