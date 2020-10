Taylor Hall met fin à l'attente

Taylor Hall a fait son choix: l'attaquant s'est entendu avec les Sabres de Buffalo, dimanche.

L'entente est d'une durée d'un an et d'une valeur de 8 millions $. Hall pourra donc accéder à l'autonomie complète à nouveau au terme de la prochaine saison.

À Buffalo, l'ailier gauche, qui était très en demande sur le marché des joueurs autonomes sans compensation, pourra évoluer avec le talentueux joueur de centre Jack Eichel.

Hall, 28 ans, a gagné le trophée Hart en 2017-2018, mais a connu quelques difficultés par la suite, étant entre autres ennuyé par des blessures.

Il a totalisé 16 buts et 36 mentions d’aide pour 52 points en 65 rencontres durant la dernière campagne, qu’il a partagée entre les Devils du New Jersey et les Coyotes de l’Arizona.

Hall ayant maintenant pris sa décision, les dominos risquent de tomber sur le marché. Les attaquants Mike Hoffman, Evgeny Dadonov et Tyler Toffoli, notamment, attendaient le dénouement de ce dossier avant de connaître leur prochaine destination.