Hall: le CH n'était pas dans la course

Publié aujourd'hui à 21h02

Mis à jouraujourd'hui à 21h02

C’est à la surprise générale que Taylor Hall a décidé de prendre une offre d’une seule saison avec les Sabres de Buffalo qui va lui rapporter 8 millions $ la saison prochaine.

Pourtant, ce n’est pas une réelle surprise pour Taylor Hall. Dans les faits, lorsqu’il regardait les équipes qui avaient des joueurs de centre de premier plan, il avait encerclé le nom de Jack Eichel et il l’avait identifié comme un joueur avec qui il aimerait jouer.

C’est maintenant ce qui va se produire.

En plus, il connaît très bien l’entraîneur-chef des Sabres, Ralph Krueger, qui l’a dirigé aussi avec les Oilers d’Edmonton.

Qui était dans la course?

Il y a eu plusieurs informations suggérant que les Canadiens étaient parmi les finalistes pour obtenir les services de Taylor Hall. Il n’y a rien de plus faux.

Plusieurs sources m’ont d’ailleurs confirmé que les Canadiens n’ont pas fait d’offre à l’ancien joueur des Coyotes de l’Arizona, des Devils du New Jersey et des Oilers.

Est-ce surprenant? Pas du tout. D’abord, les Canadiens ont très peu d’espace sous le plafond salarial. Ensuite, l’intérêt n’était pas mutuel.

Quelques formations étaient prêtes à l’accueillir, mais pas avec un salaire de 8 millions $ par saison.

Selon les informations qui circulent dans la LNH, l’Avalanche du Colorado, les Blue Jackets de Columbus, les Predators de Nashville, les Bruins de Boston et les Golden Knights de Vegas ont démontré de l’intérêt, mais chaque formation avait différentes contraintes, que ce soit la durée du contrat ou encore le montant d’argent annuel.

Vivement l’expansion

Il ne faut pas oublier non plus qu’il y aura une nouvelle ville (Seattle) qui fera son arrivée dans la LNH la saison prochaine, ce qui devrait aider Taylor Hall à obtenir un contrat à plus long terme avec les Sabres, alors que chaque équipe perdra un joueur au repêchage d’expansion.

S’il est en mesure de connaître la saison qu’il souhaite avec Jack Eichel, il sera dans une position plus enviable qu’il l’était dernièrement.