Les Tigres toujours parfaits

Les Tigres de Victoriaville ont porté leur fiche à trois victoires et aucune défaite en disposant du Drakkar de Baie-Comeau par la marque de 4 à 3, vendredi soir, au Centre Henry-Leonard.

Olivier Coulombe, Nicolas Daigle et Mikhail Abramov ont tous inscrit leur deuxième but de la saison, tandis que Maxime Pellerin y a été l’auteur du but vainqueur en début de deuxième période.

Nathan Légaré a récolté un but et une mention d’aide pour le Titan, qui n’a pu organiser une remontée en fin de rencontre.

À Drummondville, Xavier Simoneau a participé aux deux buts des Voltigeurs lors de leur victoire de 2 à 1 aux dépens des Foreurs de Val-d’Or.

Le capitaine a ouvert la marque en première période et s’est aussi fait complice de Luke Woodworth, qui a donné la victoire aux Voltigeurs en prolongation.

Edouard St-Laurent a été le seul en mesure de déjouer le gardien Francesco Lapenna, qui a effectué 28 arrêts.

À Gatineau, Mathieu Bizier a fait la différence avec son premier but de la saison dans un gain de 3 à 2 des Olympiques face aux Huskies de Rouyn-Noranda. Manix Landry et Antonin Verreault ont également touché la cible pour l’équipe locale.

Alexis Arsenault et Alex Beaucage ont donné la réplique du côté des Huskies.

À Shawinigan, des buts de Xavier Bourgault et Vasily Ponomarev en tirs de barrage ont permis aux Cataractes de s’imposer 5 à 4 devant l’Océanic de Rimouski.

Ponomarev avait également secoué les cordages en temps réglementaire. C’est Olivier Nadeau qui a forcé la prolongation en égalant la marque pour les Cataractes en milieu de troisième période. Nadeau et Mavrik Bourque ont chacun conclu la rencontre avec deux points (un but et une aide).

Chez l’Océanic, Zachary Bolduc s’est illustré en marquant deux buts. Son coéquipier Ludovic Soucy a quant à lui amassé deux mentions d’aide.