Les Dodgers poussent les Padres au bord du gouffre

Les Dodgers de Los Angeles l’ont emporté de justesse 6-5 sur les Padres de San Diego, mercredi soir.

Ils ont ainsi augmenté à 2-0 leur avance dans cette série de division de la Ligue nationale, présentée sur nos ondes.

Ils pourront balayer leurs rivaux californiens dès jeudi soir. Cet affrontement sera diffusé à TVA Sports et sur TVA Sports direct à compter de 21h.

Les Dodgers doivent notamment une fière chandelle à Cody Bellinger pour cette victoire. En début de septième manche, le voltigeur de centre a privé Fernando Tatis fils d’un circuit de deux points en attrapant la balle... par-dessus la clôture s’il vous plaît!

Ce coup d’éclat de Bellinger s’est avéré très payant puisque les Padres auraient alors pris l’avance 5-4.

À la place, les Dodgers ont conservé leur avance de 4-3. Et à leur tour au bâton, ils ont ajouté deux points grâce à un ballon-sacrifice de Justin Turner et à un simple productif de Max Muncy.

Les Padres ont amorcé une remontée en neuvième manche, mais celle-ci a pris fin après deux points.

Muncy a produit un autre point dans une cause gagnante.

Corey Seager a lui aussi envoyé deux coéquipiers au marbre au cours de sa soirée de travail.

La victoire est allée au dossier du lanceur Clayton Kershaw. En six manches au monticule, il a accordé six coups sûrs et trois points mérités.

Dans le camp perdant, le partant Zach Davies a alloué neuf coups sûrs et quatre points mérités en cinq manches.