Les Sabres règlent le cas de Thompson

Les Sabres de Buffalo ont octroyé un nouveau contrat de trois ans à l’attaquant Tage Thompson, lundi.

Cette nouvelle entente rapportera 1,4 million $ annuellement à l’athlète de 22 ans. Il aurait pu devenir joueur autonome avec compensation le 9 octobre prochain.

Cette saison, Thompson a disputé seulement un match dans la Ligue nationale de hockey (LNH) et n’a obtenu aucun point. Il avait subi une grave blessure à une épaule lors du premier match des Sabres en 2019-2020. Lorsqu’il a été en mesure de remettre ses patins, il l’a fait avec les Americans de Rochester, dans la Ligue américaine. Le natif de Phoenix, en Arizona, y a obtenu six buts et autant de mentions d’aide pour 12 points en 16 parties.

Thompson a été un choix de première ronde (26e au total) des Blues de St. Louis lors du repêchage de 2016. Il a d’ailleurs amorcé sa carrière dans la LNH avec cette équipe en 2017-2018.

Les Sabres ont fait son acquisition en juillet 2018 dans la transaction qui a envoyé Ryan O’Reilly avec les Blues.