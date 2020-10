Défaite des Remparts en ouverture locale

Même si la foule était absente, les Remparts de Québec ont déployé une bien meilleure énergie qu’en matchs préparatoires à leur rentrée saisonnière officielle, mais ils ont tout de même dû s’avouer vaincus 4 à 3 en prolongation devant les Tigres de Victoriaville, samedi, au Centre Vidéotron.

Un but de Sean Larochelle à la 25e seconde du surtemps à la suite d’une savante remise de Mikhail Abramov a mis fin au débat tenu à huis clos en raison de la pandémie. Les Tigres ont conclu leur week-end avec une deuxième victoire en 24 heures alors que les Remparts pourront se reprendre dès dimanche après-midi, à Rimouski.

Sigouin s’en veut

Malgré la défaite, les hommes de Patrick Roy ont montré un visage qui contrastait avec les dernières semaines où l’offensive peinait à se mettre en marche. Cette fois, aidée par deux buts du capitaine Thomas Caron, elle a été beaucoup plus menaçante. Les locaux ont fini avec 33 tirs.

«J’ai adoré la façon dont on a joué, j’ai vu un gros changement par rapport aux matchs hors-concours qu’on a joués. Je pense qu’on a été très dominants et on a dominé ce match du début à la fin.»

«Il y a peut-être eu une période où on a eu des punitions appelées qui ont cassé notre momentum. On a été de loin la meilleure équipe sur la patinoire et on peut reconnaître qu’ils ont un certain talent et qu’ils ont profité de certaines erreurs qu’on a faites», a signalé le grand patron des opérations hockey en citant le nom du Russe Abramov, qui avait réduit l’écart en deuxième période après que les Remparts aient pris les devants 2 à 0.

À son premier départ officiel dans l’uniforme québécois, Thomas Sigouin a repoussé 16 des 20 tirs auxquels il a fait face. Après le match, il a pris le blâme pour trois des quatre buts qu’il a accordés, dont le troisième où Alex DeGagne a glissé le disque entre le poteau et la jambe gauche du gardien de 20 ans.

«On a bien joué et on méritait cette victoire-là. Personnellement, il faut que je sois meilleur. Je n’ai pas aidé les gars aujourd’hui et je leur en dois une. Je m’en veux sur le troisième et ils m’ont marqué deux fois entre les jambières», a affirmé Sigouin, qui n’avait reçu que cinq tirs à la mi-match.

Par ailleurs, Patrick Roy espère que la LHJMQ ne sera pas forcée d’interrompre ses activités dans les régions en alerte maximale (rouge) avec l’annonce imminente du gouvernement de la suspension des sports collectifs pour un mois.

«Ce qui devrait jouer en notre faveur, c’est qu’on n’a pas de cas de COVID pour le moment [...] Ça fait un mois qu’on se prépare, ça fait un mois qu’on est dans une bulle, que nos joueurs vont à l’école ici [à l’aréna] et nos joueurs font tout en leurs pouvoirs pour ne pas attraper le virus. Ce serait très décevant qu’on soit affecté.»

En vitesse

Hunter Holmes a inscrit l’autre but des Remparts...

Une nuance a émergé dans la nouvelle règlementation des bagarres quand Édouard Cournoyer et Massimo Siciliano ont jeté les gants après une violente mise en échec du défenseur des Remparts à l’endroit de Mikhail Abramov. Cournoyer a seulement écopé d’une pénalité majeure (5 min) puisque Siciliano a été chassé pour avoir été l’instigateur du combat...

Même s’il n’y avait aucun spectateur dans les gradins, à l’exception de partisans représentés par d’immenses figurines en cartons derrière le banc des joueurs ainsi qu’un certain Alexander Radulov, les Remparts avaient mis le paquet lors de la présentation des joueurs qui était retransmise sur leur page Facebook et sur la webdiffusion de la LHJMQ.

Un petit baume...

L’organisation a rendu hommage aux travailleurs de la santé, grandement sollicités depuis le début de la pandémie, en plus de faire un clin d’œil au mouvement Black Lives Matter...

Voyez les commentaires de Patrick Roy sur la vidéo.