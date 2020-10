Les Reds éliminés sans avoir marqué

Aucun point en deux matchs : après avoir perdu 1 à 0 en 13 manches la veille, les Reds de Cincinnati ont été blanchis 5 à 0 par les Braves, jeudi à Atlanta, pour ainsi subir une gênante élimination.

L’époque de la «Big Red Machine», surnom donné aux Reds durant les années 1970, est bel est bien révolue. Même s’il s’agissait d’un inhabituel duel 2 de 3, les Reds sont devenus la première équipe à ne pas marquer durant une série dans l’histoire du baseball majeur.

D’un autre côté, la panne offensive des Reds ne doit pas non plus jeter de l’ombre sur l’excellent travail des lanceurs des Braves.

Dans le deuxième match de la série, jeudi, le jeune partant Ian Anderson, 22 ans, a connu une formidable sortie, ne permettant que deux coups sûrs et autant de buts sur balles en six manches de travail. Il a également retiré neuf frappeurs sur des prises. Les releveurs Will Smith, Chris Martin et Mark Melancon ont ensuite été parfaits pendant une manche chacun.

Le déroulement du match avait certainement de quoi réjouir le gérant des Braves, Brian Snitker, mais aussi le Québécois Alex Anthopoulos qui, rappelons-le, est le directeur général de l’équipe.

Des circuits pour Ozuna et Duvall

Utilisé pour une deuxième journée consécutive, le releveur des Reds Raisel Iglesias a pour sa part permis quatre points, dont trois mérités, en fin de huitième manche, jeudi. Marcell Ozuna et Adam Duvall ont chacun frappé un circuit de deux points à ses dépens pour propulser les Braves.

Lors du premier duel, mercredi, les Reds avaient bien totalisé 11 coups sûrs, mais ils avaient manqué d’opportunisme à plusieurs reprises. La formation de Cincinnati semblait alors incapable de provoquer quoi que ce soit, ne serait-ce qu’en plaçant la balle en jeu.

Contre les Marlins ou les Cubs?

Au prochain tour, les Braves affronteront les gagnants de la série entre les Marlins de Miami et les Cubs de Chicago. Le deuxième match de cette confrontation a d’ailleurs été reporté de jeudi à vendredi en raison des conditions météorologiques sévissant à Chicago.

Le Japonais Yu Darvish devait être le partant pour les Cubs, qui font face à l’élimination à la suite d’une victoire de 5 à 1 des Marlins lors du premier duel. La recrue Sixto Sanchez était le lanceur désigné pour Miami.

À la suite de ce report, un troisième ultime match entre les Marlins et les Cubs, s’il est nécessaire, aura lieu samedi, toujours au Wrigley Field.