Des drones pour nettoyer les stades

Les Falcons d’Atlanta se sont associés avec une entreprise de la métropole de la Géorgie pour effectuer la désinfection du Mercedes-Benz Stadium avec des drones après les rencontres de la NFL.

Lucid Drone Technologies a ainsi fourni trois drones. Deux seront utilisés pour répandre le produit chimique, tandis que le troisième restera en réserve au besoin.

Les Falcons, tout comme l’Atlanta United FC dans la Major League Soccer (MLS), pourront accueillir des partisans dès le 11 octobre. Le stade ne pourra toutefois pas être rempli à sa pleine capacité, qui est de 71 000 spectateurs.

«Le processus pour le retour des partisans implique d’écouter activement et de répondre à leurs préoccupations. Nous comprenons que des protocoles de nettoyage et de désinfection appropriés sont une priorité dans le contexte actuel», a dit Dietmar Exler, directeur des opérations de la société mère AMB Sports and Entertainment, au réseau ESPN.

Les Panthers de la Caroline utilisent également des robots pour désinfecter autant les estrades que les vestiaires et les bureaux. Ils doivent accueillir 5240 partisans au Bank of America Stadium, dimanche.

«Ce que vous mettez dans une salle d'opération d'un hôpital, nous voulons nous assurer que nous l'avons eu pour nos vestiaires et notre salle de musculation, nos bureaux et nos toilettes, a déclaré le président des Panthers, Tom Glick. Nous les avons utilisés tout l'été et nous allons les utiliser avant et après le match de dimanche.»