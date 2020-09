Une grande valse des gardiens se dessine

Le marché des joueurs autonomes sans compensation, qui s’ouvrira le 9 octobre, sera assailli par de nombreux gardiens. Fait étonnant: plus d’une dizaine d’entre eux ont participé à 30 matchs ou plus durant la saison 2019-2020.

Braden Holtby et Jakob Markstrom viennent en tête de liste. S’ajoutent maintenant Corey Crawford, Mike Smith, Robin Lehner, Craig Anderson, Aaron Dell, Thomas Greiss, Brian Elliott, Henrik Lundqvist et Anton Khudobin.

Plusieurs équipes à la recherche d’un gardien auront l’embarras du choix. Malgré l’éclosion de Thatcher Demko pendant les séries éliminatoires, il sera intéressant de voir si les Canucks de Vancouver tenteront de retenir les services de Markstrom. Crawford pourrait quant à lui prolonger son association avec les Blackhawks de Chicago, tandis que Lehner risque de pousuivre son séjour avec les Golden Knights de Vegas malgré la présence de Marc-André Fleury.

Des alternatives

Parmi les clubs ouvertement à la recherche d’un nouveau gardien, les Oilers d’Edmonton ne comptent plus que Mikko Koskinen dans leurs rangs. Les Red Wings de Detroit, qui misent désormais sur Jonathan Bernier et Calvin Pickard, pourraient aussi profiter de la situation pour tenter un grand coup.

Pour un gardien numéro 2, si les candidats ci-hauts se montrent trop gourmands, six autres joueurs autonomes ont gardé les buts entre 16 et 27 matchs au cours de la récente saison. Il s’agit des vétérans Jimmy Howard, Cam Talbot et Ryan Miller, de même que Laurent Brossoit, Louis Domingue et Michael Hutchinson.

Devant autant de choix disponibles, les plus vieux gardiens risquent de devoir opter pour la retraite. Smith, Anderson, Miller et Lundqvist, dont le contrat a été racheté par les Rangers de New York, sont tous âgés de 38 ans ou plus.

