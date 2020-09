Une rupture «positive» pour Aaron Rodgers

L’ancienne pilote automobile de la série NASCAR Danica Patrick a offert quelques explications au sujet de sa relation amoureuse avec le quart-arrière des Packers de Green Bay Aaron Rodgers ayant pris fin plus tôt cette année.

En juillet, certaines sources avaient indiqué que le couple s’était séparé et Patrick avait publié quelques messages sur les réseaux sociaux à ce sujet. En entrevue à la chaîne de diffusion continue Quibi dernièrement, elle a mentionné vouloir en apprendre plus sur elle-même.

«Le gars a vu le tout prendre fin à cause de mon intuition, de mes standards, de mes limites, de ma volonté et de mes besoins qui sont au-delà des attentes normales, a-t-elle dit. Parce que je voulais me connaître tellement plus. Ce sera donc beaucoup plus précis et spécifique la prochaine fois. Et je pense que c’est le défi d’une relation.»

«Comme je l’ai affirmé au début de la dernière relation, on essaie de grandir ensemble. Parfois, l’un le fait et l’autre, non. Ou chacun progresse séparément. Je n’ai jamais vécu cette expérience sans souffrir», a-t-elle ajouté.

Pour sa part, Rodgers avait précisé vouloir travailler la tête tranquille à l’aube de la saison 2020 de la NFL.

«J’ai une nouvelle appréciation de la vie qui se veut meilleure. J’ai pris des décisions et fait des changements me permettant d’être plus à l’aise dans ma tête, a-t-il dit à la chaîne de SiriusXM Mad Dog Sports Radio. Dans les derniers mois, il y a eu beaucoup de choses dans ma vie ayant été bonnes et cela m’a rappelé qu’il faut tout regarder de la façon la plus positive qui soit, au football et dans la vie.»