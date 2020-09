Un prix important attend Drogba

L’ancien joueur-vedette de l’Impact de Montréal Didier Drogba recevra le prix du président de l’UEFA 2020 à l’occasion du tirage de la Ligue des champions prévu jeudi.

L’Ivoirien de 42 ans a été choisi pour ses qualités sur le terrain et à l’extérieur. Décernée par le président de la fédération européenne, Aleksander Ceferin, cette distinction «récompense chaque année les réalisations exceptionnelles, l'excellence professionnelle et les qualités personnelles exemplaires».

«Didier est un héros aux yeux de millions de partisans de football pour ses exploits tout au long de sa brillante carrière de joueur. C'est un leader, un pionnier. Il m'a marqué par son talent, sa force et son intelligence, mais surtout pour son appétit insatiable de réussite, un aspect de sa personnalité qui est tout aussi présent dans sa volonté d'aider les autres en dehors du terrain de jeu», a déclaré Ceferin sur le site de l’UEFA, évoquant aussi l’implication de Drogba auprès des enfants vivant dans les pays en voie de développement.

«Avoir remporté la Ligue des champions et marqué pour mon pays en Coupe du monde sont des choses dont je ne pouvais que rêver lorsque j’étais enfant. Il y a tant d’enfants dans les pays en développement qui ont le potentiel nécessaire pour devenir non seulement footballeurs, mais aussi médecins, enseignants et ingénieurs. C’est la raison pour laquelle il est aussi important d’aider et de soutenir les jeunes pour les aider à réaliser leurs rêves et leurs objectifs», a pour sa part mentionné Drogba.

Ce dernier a joué avec l’Impact en 2015 et 2016. Il a remporté la Ligue des champions avec Chelsea en 2012, inscrivant le but égalisateur de la finale contre le Bayern Munich ainsi que le filet décisif en tirs de barrage.