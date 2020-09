L’ordre final du repêchage officialisé

Au lendemain de la victoire de la coupe Stanley par le Lightning de Tampa Bay, la Ligue nationale de hockey (LNH) a dévoilé mardi l’ordre dans lequel repêcheront les équipes du circuit lors de l’encan qui aura lieu les 6 et 7 octobre.

D’abord, le repêchage aura bien entendu lieu de façon virtuelle, et sera présenté en collaboration avec le jeu vidéo «NHL 21» d’EA Sports. Le tout sera présenté sur les ondes de TVA Sports.

Les Rangers de New York sont les détenteurs du premier choix pour cette année et risquent fort bien de sélectionner avec celui-ci le Québécois Alexis Lafrenière.

Suivent ensuite les Kings de Los Angeles et les Sénateurs d’Ottawa, qui possèdent deux choix dans le top 5 (3e et 5e). Les Red Wings de Detroit complètent ce quintuplé au quatrième rang.

Rappelons que les sélections 1 à 15 ont été déterminées pendant les phases 1 et 2 du retour à l’action dans la LNH. À la surprise de plusieurs, une équipe qui a participé à la ronde qualificative des séries éliminatoires – en l’occurrence, les Rangers – a hérité du premier rang. Les équipes d’ores et déjà éliminées ont ensuite reçu les sélections 2 à 9.

Les choix 16 à 27 vont aux clubs éliminés en première ou deuxième ronde du calendrier éliminatoire, dans l’ordre inverse de leur pourcentage de points en saison régulière. Le Canadien de Montréal fait ainsi partie de ce groupe et repêchera 16e.

Les sélections de fin de premier tour appartiennent aux Islanders de New York (qui ont échangé leur choix à Ottawa) et aux Golden Knights de Vegas, les deux demi-finalistes malheureux. Défaits en finale de la coupe, les Stars obtiennent le 30e rang et le Lightning, le 31e (échangé aux Sharks de San Jose).

L’ordre des choix du 1er tour :

1. Rangers de New York

2. Kings de Los Angeles

3. Sénateurs d’Ottawa (des Sharks de San Jose)

4. Red Wings de Detroit

5. Sénateurs d’Ottawa

6. Ducks d’Anaheim

7. Devils du New Jersey

8. Sabres de Buffalo

9. Wild du Minnesota

10. Jets de Winnipeg

11. Predators de Nashville

12. Panthers de la Floride

13. Hurricanes de la Caroline (des Maple Leafs de Toronto)

14. Oilers d’Edmonton

15. Maple Leafs de Toronto (des Penguins de Pittsburgh)

16. Canadien de Montréal

17. Blackhawks de Chicago

18. Devils du New Jersey (des Coyotes de l’Arizona)

19. Flames de Calgary

20. Devils du New Jersey (des Canucks de Vancouver via le Lightning de Tampa Bay)

21. Blue Jackets de Columbus

22. Rangers de New York (des Hurricanes de la Caroline)

23. Flyers de Philadelphie

24. Capitals de Washington

25. Avalanche du Colorado

26. Blues de St. Louis

27. Ducks d’Anaheim (des Bruins de Boston)

28. Sénateurs d’Ottawa (des Islanders de New York)

29. Golden Knights de Vegas

30. Stars de Dallas

31. Sharks de San Jose (du Lightning de Tampa Bay)