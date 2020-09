Grand ménage chez les Predators

Le directeur général des Predators de Nashville, David Poile, a indiqué mardi que plusieurs joueurs ne seraient pas de retour avec l’équipe la saison prochaine, y compris les vétérans Yannick Weber et Craig Smith.

C’est le site sportif The Athletic qui a rapporté la nouvelle.

Weber, ancien membre du Canadien de Montréal, a passé les quatre dernières saisons dans l’uniforme du club du Tennessee. Évoluant majoritairement sur la troisième paire en défense, le Suisse a récolté 24 points en 223 rencontres avec les Predators.

Il a également porté l’uniforme des Canucks de Vancouver pendant trois ans, à la suite de son passage avec le CH. Weber a eu 32 ans la semaine dernière et est joueur autonome sans compensation. Son retour à Nashville est qualifié de «peu probable» par le DG.

À 31 ans, Smith est à la croisée des chemins, lui qui n’a connu que les «Preds» lors de sa carrière de neuf saisons dans la Ligue nationale de hockey. Il devient également joueur autonome sans compensation, puisque son contrat de cinq ans et de 21,25 millions $ s’est conclu à la fin de la dernière campagne.

L’Américain a inscrit 31 points en 69 matchs la saison dernière et 330 en 661 parties au cours de l’entièreté de son parcours.

Même sort pour Granlund et Holzer

Le ménage se poursuivra à Nashville avec le départ de l’attaquant Mikael Granlund, qui n’a jamais vraiment trouvé sa place dans la formation après avoir été transigé par le Wild du Minnesota en février 2019.

Le Finlandais devrait être l’un des hockeyeurs les plus en demande du marché des joueurs autonomes, lui qui compte deux saisons de plus de 65 points derrière la cravate (2016-2017 et 2017-2018). L’athlète de 28 ans a tout de même déçu avec les Predators, ne produisant que 35 points en 79 matchs durant son bref passage.

En 2019-2020, son salaire comptait pour 5,75 millions $ sur la masse salariale.

Finalement, le défenseur allemand Korbinian Holzer ne recevra pas non plus d’offre de la part de Poile. Acquis des Ducks d’Anaheim à la date limite des transactions, l’arrière de 32 ans n’a pas récolté de points en trois matchs avec les Predators.

En carrière, il compte 27 points en 206 rencontres, ayant également revêtu l’uniforme des Maple Leafs de Toronto.