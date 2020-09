Coupe Stanley: le mandat spécial de trois héros obscurs québécois

En mettant la main sur la deuxième coupe Stanley de son histoire, lundi, le Lightning de Tampa Bay a clôturé une saison qui aura duré pas moins de 362 jours, dont 65 ont été vécus à l’intérieur des villes-bulles de Toronto et d’Edmonton.

Une campagne longue, certes, mais surtout une campagne qui aura poussé les joueurs des deux équipes finalistes jusque dans leurs derniers retranchements, tant sur le plan physique que psychologique.

Voyez, dans la vidéo ci-dessus, les célébrations entourant cette spectaculaire victoire de Tampa.

Déjà, certains experts qualifient ce championnat du Lightning de «plus spectaculaire de l’histoire de la LNH». Si toutes les opinions méritent d’être entendues, cette dernière affirmation est (très) difficilement réfutable.

Premièrement, les patineurs des deux dernières formations en lice pour l’obtention de la coupe Stanley ont passé plus de deux mois sans voir leur famille. Seriez-vous capable de donner chaque jour le meilleur de vous-même tout en étant éloigné des vôtres pour une si longue période? Répondez honnêtement...

Deuxièmement, et ce point a déjà été abordé par plusieurs joueurs, le concept de bulle a constitué pour bon nombre d'entre eux un énorme défi personnel. Encore une fois, c’est bien beau dire que les joueurs logeaient dans un hôtel de luxe, mais auriez-vous vraiment été en mesure de voir exactement le même paysage et d’être coupé du monde extérieur pendant 65 jours? Poser la question, c’est y répondre.

Finalement, et c’est simplement mathématique, 24 équipes se battaient pour la coupe Stanley cette saison. En temps normal, comme on le sait, ce sont plutôt 16 formations qui bataillent pour mettre la main sur le Saint-Graal. Dès le départ, donc, les probabilités de remporter le championnat étaient moins élevées qu’à l’habitude.

«Pourquoi ce long préambule?», vous demanderez-vous peut-être à ce moment-ci de votre lecture. Eh bien tout simplement pour illustrer à quel point les membres de l’organisation du Lightning de Tampa Bay ont de quoi être fiers, en ce 29 septembre.

Depuis le coup de sifflet final, tous les joueurs et dirigeants de la formation floridienne ont été adulés, félicités, louangés. Et c’est bien mérité.

Mais en fouillant un peu, on se rend compte que cette coupe Stanley a aussi été rendue possible grâce à la contribution de trois Québécois dont les noms ont quelque peu été oubliés depuis la fin du match de lundi.

Benoît Groulx, Gilles Bouchard et Éric Veilleux composent tous les trois le groupe d’entraîneurs du Crunch de Syracuse, club-école du Lightning dans la Ligue américaine de hockey (LAH).

Dans le cadre d’un généreux entretien offert au TVASports.ca, Veilleux a dévoilé que les trois instructeurs de la Belle Province s’étaient faits confiés un mandat bien précis lors de ces séries 2020. Et comme vous pourrez le constater, les trois hommes de hockey ont pratiquement (et avec raison) vécu ce triomphe comme si c’était le leur.

Des émotions incroyables

«Benoît, Gilles et moi étions chez Gilles (Bouchard) à Syracuse hier soir. Bien sûr, nous avons écouté quelques matchs dans un petit pub situé près de nos domiciles. Mais hier, c’était différent. Il n’y avait aucune chance qu’on se retrouve dans un quelconque restaurant. Nous ne voulions pas être dérangés. Parfois, des partisans du Crunch nous reconnaissent.

«Nous avons donc visionné la partie chez Gilles et avons un peu parlé pendant le match, mais je te garantis que nous étions tous les trois très silencieux lors des derniers instants de la rencontre. C’était tendu. Quand on a réalisé que Tampa allait l’emporter, on était très heureux. Évidemment, on célébrait. Et tous les trois prenions des photos de l’écran du téléviseur avec nos téléphones cellulaires. C’était vraiment un beau moment pour tout le monde.»

C’est de cette façon qu’Éric Veilleux a raconté la façon dont il avait vécu la soirée de lundi en compagnie de ses deux fidèles acolytes.

La joie de l’instructeur était perceptible à des kilomètres. Il faut dire que Veilleux, Groulx et Bouchard ont, tout au long de ce tournoi de reprise de la LNH, eu leur mot à dire dans les succès du Lightning. Un travail effectué dans l’ombre, loin des projecteurs. Mais qui mérite pleinement d’être souligné malgré tout.

Crédit photo : Crunch de Syracuse

«Au début des séries, nous avons été convoqués par notre directeur général, Stacy Roest, a précisé Veilleux. Il voulait que l’on aide l’équipe d’entraîneurs du Lightning. Nous nous sommes donc dirigés vers Syracuse et on se réunissait chaque jour à l’aréna du Crunch pour découper et décortiquer les matchs des différentes formations de la LNH.

«Évidemment, on regardait aussi toutes les joutes du Lightning, car nous devions fournir des rapports sur ce que nous avions constaté aux entraîneurs du club principal. Notre mandat était également d’épier les adversaires de Tampa et d’envoyer nos observations aux entraîneurs du Lightning. Nous nous concentrions surtout sur les unités spéciales des différentes équipes.»

Avec la suspension des activités qui perdure depuis un bon moment déjà dans la Ligue américaine, Veilleux était bien heureux de pouvoir revoir un peu d’action. Qui plus est, voir des matchs de la LNH en si grande quantité, soutient-il, est très bon pour lui.

«En voyant d’autres clubs de la LNH, tu apprends à connaître les joueurs, les systèmes et la Ligue nationale en profondeur. Un peu plus, en tout cas, que si l’on devait entraîner le Crunch en même temps. Là, nous avions beaucoup plus de temps.»

Et le trio d’entraîneurs québécois ne compte pas s’arrêter là, malgré la récente victoire du Lightning.

«On compte continuer d’éplucher chaque formation du circuit Bettman pour encore quelques semaines. Que ce soit les défenseurs adverses, leurs unités spéciales ou leur échec-avant, on souhaite vraiment maîtriser l’essentiel des autres équipes. On met environ de cinq à six heures là-dessus chaque jour. En même temps, ça nous permet aussi d’être meilleurs en tant qu’entraîneurs».

La différence

Le Lightning se retrouvait devant un coriace rival en finale de la Coupe Stanley. Les Stars de Dallas représentaient un club physique et dur, mais également une formation pouvant compter sur une attaque bien répartie et appuyée par un solide contingent d’arrières.

C’est toutefois Tampa qui célèbre aujourd’hui. Pour Éric Veilleux, certains facteurs peuvent assez aisément expliquer la victoire du Lightning.

«Tout au long de la série finale, Tampa a présenté une structure sans failles dans son système de jeu. Dallas a joué à sa façon et je ne suis pas là pour les critiquer, d’autant plus qu’ils ont atteint la finale parce qu’ils le méritaient. Mais le Lightning a été constant dans son effort du premier au dernier match.

«Je sais que plusieurs personnes donnaient l’avantage aux Stars parce que nous n’avons pas une grosse équipe physique, mais on connaît tous le résultat aujourd’hui. Je pense que les ajouts de Julien Brisebois et la détermination de tous les joueurs de l’équipe ont fait une grosse différence.

«Le Lightning d’avant la pandémie devait apporter quelques modifications pour espérer remporter la coupe Stanley. Ça a été fait, et très bien. Le résultat est assez probant.»

Fierté

Éric Veilleux, Benoît Groulx et Gilles Bouchard ont pu voir, lundi soir, plusieurs joueurs qu’ils avaient entraîné quelques mois auparavant soulever la coupe Stanley. Un sentiment très spécial, concède Veilleux.

«C’est sûr que de voir des gars comme Mitchell Stevens, Mathieu Joseph, Luke Schenn et Alexander Volkov remporter la coupe, c’est beau à voir. Benoît Groulx a aussi eu la chance de coacher plusieurs autres joueurs du gros club, alors c’est certain que lui aussi se sentait très heureux et fier.»

Diplomate, l’entraîneur adjoint du Crunch a également voulu donner beaucoup de crédit aux instructeurs du Lightning.

«L’ajout de Volkov, qui disputait hier son premier match des séries, nous a tous pris par surprise. Nous n’étions pas au courant et on l’a vu en même temps que tout le monde. Mais il faut vraiment souligner le travail des entraîneurs qui ont pris cette décision. Honnêtement, le Lightning est entre d’excellentes mains.

«On a vu un groupe d’entraîneurs qui n’a pas eu peur de s’ajuster en cours de match et qui a apporté certains gros changements. Ils ont notamment choisi, pendant plusieurs parties, d’évoluer à onze attaquants. Chapeau à toute l’équipe.»

«Tout le monde s’en souvenait»

En avril 2019, le Lightning, pourtant favori, avait subi l’affront d’une élimination en quatre parties aux mains des Blue Jackets de Columbus.

Quatre mois plus tard, en septembre 2019, Veilleux était sur la glace avec les joueurs du Lightning à l'ouverture du camp d’entraînement de l’équipe. Le Québécois se rappelle avoir senti quelque chose de spécial.

«Tu pouvais voir que tous les joueurs sans exception se souvenaient de cette défaite. L’élimination avait laissé un goût amer dans l’organisation et tout le monde voulait se donner la chance de se reprendre.»

Des fleurs à Julien Brisebois

On le disait, l’objectif de Tampa, et ce depuis le jour un de cette saison 2019-2020, était très clair : gagner. Mais il y a parfois un monde entre un désir et ce qui survient réellement.

À ce sujet, Éric Veilleux a tenu à louanger le travail du directeur général du Lightning, Julien Brisebois. Ce dernier, mentionne Veilleux, s’est assuré que les ambitions des membres de l’organisation et la réalité ne fassent finalement qu’un.

«Il faut absolument souligner le travail de Julien. Quel leader, ce Brisebois! Il amène tout le monde à acheter sa philosophie. Il souhaite que tous les joueurs soient attentionnés les uns envers les autres et se sacrifient pour leurs coéquipiers. On ressent cette belle énergie jusqu’à Syracuse, alors je peux imaginer à quel point l’ambiance doit être sensationnelle à Tampa.

«Julien a aussi su apporter les modifications nécessaires pour remettre le Lightning sur les rails après l’élimination hâtive de l’an dernier. Ça a fait la différence, en bout de ligne. Julien est une personne extraordinaire.»

Près de 24 heures ont passé depuis ce deuxième championnat de l’histoire du Lightning. Qu’on aime cette équipe ou non, il est très difficile, voire impossible de ne pas se réjouir pour tous ces Québécois qui goûtent enfin au fruit de leurs efforts.