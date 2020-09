Chris Stewart accepte un nouveau rôle avec les Flyers

Après un retour dans la Ligue nationale de hockey (LNH) qui ne s’est pas déroulé comme il le souhaitait, l’attaquant Chris Stewart a décidé d’accrocher ses patins pour accepter un rôle d’entraîneur responsable du développement des joueurs avec les Flyers de Philadelphie.

Le club de la Pennsylvanie en a fait l’annonce lundi. Stewart avait lui-même annoncé sa retraite dans un message publié sur son compte Twitter, dimanche soir. Il devait devenir joueur autonome sans compensation dans quelques jours.

«J’ai hâte de commencer ce nouveau chapitre, a commenté Stewart dans un communiqué. Les Flyers sont une organisation de première classe avec beaucoup de personnes de qui j’ai beaucoup de choses à apprendre. J’ai l’intention de me servir de mon expérience unique obtenue au cours de ma carrière professionnelle de 13 ans pour aider les jeunes joueurs à atteindre leur objectif ultime.»

Le directeur général Chuck Fletcher a été très élogieux à l’endroit de Stewart au moment de confirmer son nouveau rôle dans l’équipe.

«Je connais Chris depuis longtemps et j'admire la façon dont il joue, mais aussi la façon dont il se conduit hors de la glace en tant que véritable professionnel et leader dans les vestiaires, a affirmé Fletcher. Il sera un atout précieux pour aider à encadrer nos jeunes joueurs et façonner leur avenir en tant que Flyers.»

Retour raté

Avant de mettre un terme à sa carrière, le Torontois de 32 ans avait accepté un contrat avec ces mêmes Flyers en automne dernier. Il avait disputé la campagne antérieure avec les Panthers de Nottingham, au Royaume-Uni. Bien qu’il s’agissait d’un pacte à un seul volet, il a malgré tout été rétrogradé dans la Ligue américaine après avoir été limité à une mention d’aide en 16 parties.

Stewart a connu ses meilleurs moments dans la LNH à sa deuxième campagne avec l’Avalanche du Colorado, en 2009-2010. Il avait alors récolté 28 buts et 64 points en 77 rencontres.

En carrière, il a également porté les couleurs des Blues de St. Louis, des Sabres de Buffalo, du Wild du Minnesota, des Ducks d’Anaheim, des Flames de Calgary et des Flyers. Il a totalisé 160 buts et 322 points en 668 parties.