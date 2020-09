Un dernier effort avant le congé

L’Impact de Montréal va conclure une séquence de trois matchs en huit jours, dimanche au New Jersey, contre les Red Bulls, et le moins qu’on puisse dire, c’est que ce voyage ne s’est pas déroulé comme l’auraient souhaité Thierry Henry et ses hommes.

De son propre aveu, Henry a indiqué que les multiples blessures et la fatigue n’ont pas aidé son équipe, mais le Français souhaite voir un effort ultime avant de profiter d’un léger congé, puisque l’Impact ne disputera pas de match avant le 3 octobre. L’équipe a d’ailleurs perdu les deux premières rencontres de ce voyage aux États-Unis, par des pointages de 4 à 1 et 3 à 1, respectivement contre l’Union de Philadelphie et le Revolution de la Nouvelle-Angleterre.

«[Il faut] essayer de trouver le bon équilibre entre avoir une équipe cohérente, faire attention aux mecs qui sont blessés, les mecs qui sont fatigués, même si c’est vrai qu’il y a une semaine sans match, a expliqué Henry lors d’une rencontre avec les médias, vendredi. Mais aussi, il faut ramener des points, que ce soit à la maison ou à l’extérieur. [Il faut] essayer de ramener des points, arrêter cette spirale et voir comment on peut réagir.»

La dernière fois que les deux équipes ont joué l’une contre l’autre, c’était il y a près d’un an, le 6 octobre 2019. L’Impact avait alors signé une convaincante victoire de 3 à 0. Pour espérer un tel résultat, les joueurs devront respecter le plan de match de leur entraîneur.

«Il faut faire attention, trouver l’équilibre, continuer un peu sur ce qu’on essaie de faire, ne pas perdre la structure, continuer dans la philosophie et essayer de retrouver la victoire, a ajouté Henry. Ce n’est pas évident t’es loin de la maison, tu perds des matchs, t’es fatigué, ce n’est pas évident alors il faut essayer de répondre.»

Henry n’a toujours pas pris une décision quant à savoir si ses joueurs et le personnel de l’équipe demeureront au sud de la frontière canado-américaine après le match contre les Red Bulls ou s’ils reviendront faire le plein d’énergie chez eux, à Montréal.

Liste des blessés chez l’Impact :

Saphir Taïder, cuisse, pourrait jouer dimanche

Romell Quioto, adducteur, pourrait jouer dimanche

Orji Okwonkwo, ischio-jambier, absent dimanche

Anthony Jackson-Hamel, genou, absent dimanche*

Steeven Saba, pied, absent dimanche**

Mathieu Choinière, cheville, absent dimanche***

Ballou Tabla, adducteur, absent dimanche***

* voyage avec l’équipe, mais ne prend pas part aux entraînements

**n’est pas avec l’équipe au New Jersey, mais s’approche d’un retour au jeu

***n’est pas avec l’équipe au New Jersey

Voyez le segment de Frédéric Lord avec JiC sur la vidéo.