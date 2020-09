Dur coup pour le New York City FC

L’attaquant du New York City FC Heber ratera le reste de la saison 2020 après avoir subi une déchirure au ligament antérieur croisé du genou droit.

Le Brésilien de 29 ans s’est blessé contre le Toronto FC, mercredi soir. Il devrait passer sous le bistouri prochainement.

Heber connaissait une saison 2020 difficile avec une mince récolte d’un but et deux passes décisives en 12 apparitions. Il a cependant brillé l’an dernier en amassant 15 buts et quatre passes en seulement 22 présences.

Le New York City FC occupe présentement le sixième rang du classement dans l’Est en vertu de ses 17 points en 13 parties.

BWP, joueur de la semaine

L’attaquant du Los Angeles FC Bradley Wright-Phillips a été nommé joueur de la dernière semaine dans la MLS.

«BWP» a inscrit deux buts en onze minutes, mercredi, alors que le LAFC a terrassé les Whitecaps 6-0.

L’Anglais de 35 ans, l’un des meilleurs attaquants des dix dernières années en MLS, connaît un regain de vie en Californie après avoir été à la peine en 2019, alors qu’il n’avait inscrit que deux buts et quatre aides en 24 apparitions avec les Red Bulls.

Cette année, le numéro 66 en est à sept buts et deux passes en seulement 11 présences.

Un accord pour Aaronson

Le milieu de terrain de l’Union de Philadelphie Brenden Aaronson, l’un des joueurs les plus prometteurs de toute la ligue, serait sur le point d’être transféré au Red Bull Salzbourg, en Autriche.

Les deux clubs n'ont toutefois rien confirmé pour l'instant, même si l'accord serait conclu.

Aaronson, qui n’a que 19 ans, a éclot la saison dernière avant d’exploser cette année et de s’établir comme l’un des joueurs-clés de l’une des meilleures équipes de la MLS.

Milieu polyvalent, technique, fin passeur et coriace en récupération, Aaronson attire les convoitises de certaines écuries européennes depuis quelques mois déjà. À Salzbourg, il rejoindrait son compatriote Jesse Marsch : l’ex-entraîneur de l’Impact occupe le même poste avec le Red Bull.

Aaronson a trois buts et autant de passes décisives au compteur, cette saison, en 13 parties.