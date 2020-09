Repêchage LNH : Un défi pour l'avenir des Devils

Les Devils du New Jersey sont l’une des deux équipes de la Ligue nationale de hockey, en compagnie des Sénateurs d’Ottawa, à détenir trois choix lors de la première ronde du prochain repêchage.

Ce sera l’occasion pour Tom Fitzgerald, qui vivra son premier encan en tant que directeur général de l’organisation, d’ajouter des joueurs talentueux à son équipe afin d’aider Jack Hughes et Nico Hischier. L’Américain et le Suisse ont été sélectionnés avec le tout premier choix des éditions de 2017 et 2019, respectivement.

«Je suis emballé par ce repêchage, surtout la première ronde, a indiqué Fitzgerald au site LNH.com. Il y a beaucoup de qualité dans cette cuvée, plusieurs bons attaquants qui possèdent beaucoup de talent et un bon sens du hockey. Je ne sais pas si repêcher est un art, mais il faut assurément déterminer quels jeunes vont atteindre leur plein potentiel, car ils sont tous vus comme de très bons joueurs, donc il faut les aider à atteindre ce niveau.»

Les choix 7, 18 et 20

Les Devils pourront jouer leurs cartes comme bon leur semble, eux qui bénéficient de trois sélections lors de la première ronde, dont la septième au total. Fitzgerald et son équipe se feront entendre de nouveau lors des 18e et 20e choix.

Cette dernière sélection a été obtenue du Lightning de Tampa Bay dans l’échange envoyant l’attaquant Blake Coleman avec la troupe de Jon Cooper. Précédemment, la formation floridienne avait acquis ce choix de la part des Canucks de Vancouver contre J.T. Miller.

Le 18e rang leur a été attribué grâce aux Coyotes de l’Arizona qui ont donné ce choix de première ronde en retour de Taylor Hall.

«Nous sommes heureux d'avoir obtenu ces trois choix de premier tour, a ajouté Fitzgerald. Ils deviendront trois piliers qui vont transporter cette organisation pendant longtemps et ils cadreront avec les piliers que nous avons déjà en place en ce moment.»

La gloire d'antan

Le repêchage n’est pas une science exacte, mais si les «Diables» jouent de chance lors de la première ronde, ils pourraient rapidement retrouver leur gloire d’antan, quand Martin Brodeur était leur gardien partant.

La formation du New Jersey compte déjà sur plusieurs bons espoirs, mis à part Hughes et Hischier, dont le gardien Mackenzie Blackwood, les défenseurs Kevin Bahl et Ty Smith, ainsi que les attaquants, Jesper Boqvist et Nolan Foote.