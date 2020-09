Deux présences en finale, deux rôles différents

Tyler Seguin n’en est pas à sa première présence en finale de la coupe Stanley, mais l’attaquant vedette des Stars de Dallas a vu son rôle changer du tout au tout depuis son dernier passage à ce stade des séries éliminatoires.

Dès sa saison recrue, avec les Bruins de Boston lors de la saison 2010-2011, Seguin a pu goûter à la victoire lorsque la formation du Massachusetts est venue à bout des Canucks de Vancouver en sept matchs pour soulever le précieux trophée.

Voyez, en vidéo principale, l'«apéro» de Jean-Charles Lajoie au sujet de la baisse de production offensive de Tyler Seguin

Au terme de sa troisième saison dans la Ligue nationale de hockey, Seguin a été échangé à Dallas, où il est rapidement devenu l’un des meneurs de l’équipe.

«La maturité a embarqué, a raconté Seguin, de passage sur le podcast Men in Blazers, jeudi. Quand je suis arrivé à Dallas on gagnait 5 à 4, 6 à 5 et on perdait 7 à 6. Tous ces matchs, c’était du hockey amusant. Il y a un moment où j’ai inscrit un tour du chapeau, dans notre amphithéâtre et on a tout de même perdu. C’est un moment auquel il m’arrive de repenser et de me demander : "Comment tu peux inscrire un tour du chapeau et perdre?". C’est à ce moment que j’ai changé ma mentalité. Tu dois laisser ton ego de côté.»

Seguin s’est d’ailleurs inspiré de ses souvenirs avec les Bruins afin de modeler son rôle de meneur.

«À ma première pratique à Boston, j’ai vu Zdeno Chara et j’ai déjà vu des grands gars, mais rien de pareil, a ajouté le numéro 91 des Stars. Il y a déjà beaucoup de pression à 18 ans afin de faire l’ajustement entre jouer contre des garçons à des hommes, et soudainement tu as – je ne sais pas comment on peut l’appeler - mais c’est plus qu’un homme, il est tellement imposant, c’est une bête. De plus, il est le meneur ultime, alors avec tous ces éléments ensemble et j’étais époustouflé dès le premier jour.»

Seguin tentera maintenant de mettre la main sur sa deuxième coupe Stanley. Il devra d’abord tenter d’égaliser la série lors du quatrième match contre le Lightning de Tampa Bay, vendredi à Edmonton, La formation floridienne possède une avance de 2-1.