Le TFC soutire un gain in-extremis au NYCFC

Le Toronto FC a profité d’un tir de pénalité à la 90e minute pour inscrire le seul et unique but du match afin de voler une victoire de 1 à 0 au New York City FC, mercredi dans la Grosse Pomme.

Alejandro Pozuelo s’est présenté pour effectuer le tir devant le gardien Sean Johnson et l’Espagnol n’allait pas rater pareille occasion.

À lire aussi: Troisième défaite de suite pour l’Impact

Il s’agit d’une défaite crève-cœur pour les New-Yorkais qui avaient eu le contrôle du ballon pour 58 % du match, en plus de diriger 16 tirs sur le filet d’Alex Bono, dont huit qui ont touché la cible. Pour leur part, les joueurs du TFC ont frappé la cage adverse trois fois.

Le Crew poursuit sa domination

À Columbus, le Crew a été en mesure de signer son neuvième gain de la saison à son 13e match en défaisant le Minnesota United 2 à 0.

L’équipe locale a ouvert la marque à la 31e minute grâce à Lucas Zelarayan. L’Argentin aurait pu inscrire un doublé dans les arrêts de jeu de la première demie, mais il a raté son tir de pénalité, dirigeant son ballon très haut par-dessus le filet. Pedro Santos a donné une avance de deux buts aux siens à la 70e minute.

La formation du Minnesota s’est donné de minces espoirs de revenir dans le match lorsqu’elle a vu Robin Lod réduire l’écart à un filet, à la 88e minute, mais c’était trop peu trop tard.

Le Crew trône au sommet du classement de l’Association de l’Est, avec 30 points.

Le Fire organise un massacre

À Chicago, trois buts en première demie ont permis au Fire de se diriger tranquillement vers une victoire de 4 à 0 contre le Dynamo de Houston.

Robert Beric, Fabian Herbers et Alvaro Medran ont frappé à 25 minutes d’intervalle, entre la 15e et la 40e. La formation de l’Illinois est même passée près d’en inscrire un quatrième avant le sifflet de la demie, mais une révision vidéo de l’arbitre a permis de déterminer qu’il y avait eu un hors-jeu sur la séquence menant au but refusé.

C.J. Sapong est celui qui a marqué le quatrième but des siens, sur un tir de pénalité à la 87e minute.