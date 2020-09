Qui remportera le duel entre Mahomes et Jackson?

Votre balado préféré est de retour et passe en revue ce qui a retenu l'attention dans cette deuxième semaine d’activité, en plus de mettre la table avant l’immense confrontation entre les Chiefs et les Ravens.

La remontée des Cowboys, la victoire à l’arraché des Chiefs et l’avalanche de blessures à travers le circuit Goodell, tout est passé au peigne fin dans cette montagne russe d’émotions du deuxième week-end. Nos coanimateurs trancheront également au sujet de la formation qui pourrait revenir d’entre les morts et faire les séries après un début de saison de 0 victoire et 2 défaites.

La boule de cristal, qui marche rondement pour nos experts, sera également de la partie, avec les fameuses prédictions de la troisième semaine, et l’incontournable chronique «Au bar» termine l’épisode avec une touche d’humour.

La Zone payante est coanimée par Jean-Nicolas Gagné, Jean Carrier et Stéphane Cadorette.