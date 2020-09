Lance Stroll n’écoute pas les gens qui veulent le détruire

Le Québécois Lance Stroll ne se préoccupe pas des nombreuses critiques émanant sur les médias sociaux en raison de l’appui financier majeur de son père, qui a notamment acheté l’écurie Racing Point pour laquelle il évolue.

L’athlète de 21 ans a expliqué qu’il avait rapidement réalisé que l’étiquette de pilote payant allait lui coller à la peau. Dès sa première saison en 2017, il a senti que malgré quelques excellents résultats – un départ de la première ligne à Monza et un podium à Bakou –, les commentaires haineux continuaient d'affluer.

«[Les critiques] seront toujours là. Je l’ai réalisé il y a longtemps. Dès ma première année chez Williams, j’ai vu que dès que j’allais obtenir un mauvais résultat ou commettre une erreur, les gens allaient simplement me descendre et tenter de me détruire, a dit Stroll samedi lors d’une baladodiffusion du réseau Sky Sports. C’est le monde dans lequel nous vivons. Il faut essayer d’en rire pour ne pas en pleurer.»

«Quand vous êtes bons dans un domaine et que vous tentez de réaliser vos rêves, il y a certaines personnes dans ce monde, traversant des périodes de frustration et de jalousie, qui tentent de vous tirer vers le bas. Je n’écoute que les gens qui m’entourent, c’est tout ce qui importe. Je me contente de répondre sur la piste. Je reste dans ma propre bulle et je garde la négativité à l’extérieur.»

Des standards plus élevés

Stroll est également revenu sur ses récents résultats en 2020. En un an, il est passé d’une lutte perpétuelle lors de chaque Grand Prix pour grappiller quelques points à une présence constante au sein du top 10 cette saison.

«Jusqu’à présent, c’est très bien, a-t-il confirmé. J’ai marqué beaucoup de points et j’aime vraiment conduire cette voiture au cours de la première partie de la saison.»

Malgré tout, Stroll refuse de se contenter de cette hausse de compétitivité de Racing Point. Il a ciblé quelques courses au cours desquels il aurait pu faire mieux.

«Il y a sûrement des détails à peaufiner, comme on a pu voir à [Spa-Francorchamps], où nous n’avons pas connu notre meilleure fin de semaine, puis à Silverstone, où nous n’avions pas le rythme espéré. Mais nous avons eu d’excellents résultats en Hongrie et à Barcelone. Obtenir un podium était formidable. C’est bien d’avoir une voiture qui peut compétitionner pour ces résultats.»

En Belgique, les ennuis de Stroll ne l’ont pas empêché de décrocher la neuvième place, son pire résultat de la saison lorsqu’il était en mesure de compléter ses courses. En 2019, la neuvième position avait été son deuxième meilleur résultat de la saison.

«J’aurais ouvert une bouteille de champagne lors du vol de retour avec un résultat semblable [à cette neuvième place] l’année passée, a lancé Stroll. Tout est relatif. Si vous avez une bonne voiture, vous voulez monter la barre et aller sur le podium. Le neuvième rang est décevant cette année.»