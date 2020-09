Lafrenière, possible vedette d'une équipe Québec?

L’ancien joueur des Flyers de Philadelphie et des Capitals de Washington, Robert Sirois, était l’invité de JiC afin de discuter de son livre Équipe Nationale du Québec qui ramène sur la place publique le projet d’une équipe de joueurs originaires d’ici dans les grands tournois de hockey internationaux.

«La majorité des commentaires sur les réseaux sociaux sont très positifs», a précisé d’entrée de jeu l’auteur avant d’ajouter : «ce n’est pas une question d’être indépendantistes ou séparatistes, mais une question de fierté québécoise».

Même notre analyste hockey, Michel Bergeron, s’est prêté au jeu et voit très bien le probable premier choix au prochain repêchage de la LNH, Alexis Lafrenière faire partie de cette formation utopique. «Je me souviens de l’entrée en scène de Sidney Crosby dans le monde des grands et je pense que Lafrenière pourrait facilement suivre son parcours».

«C’est évident que le but premier des joueurs est de jouer pour le Canada, mais si le projet de Robert venait à terme, je suis certain que plusieurs s’y intéresseraient», d’ajouter l’ancien pilote des Nordiques et des Rangers.

M. Sirois a terminé l’entrevue, que vous pourrez voir ci-haut, en mentionnant que même le premier ministre du Québec, François Legault était emballé par le projet.