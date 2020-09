Bryson DeChambeau gagne l’Omnium des États-Unis de façon écrasante

L’Américain Bryson DeChambeau a été l’unique golfeur ayant joué sous la normale à l’Omnium des États-Unis, qu’il a remporté avec une priorité de six coups, dimanche, sur le parcours du Winged Foot Golf Club.

Le vainqueur a obtenu son premier titre majeur et son septième en carrière au sein du circuit de la PGA. Il est le troisième homme à savourer la victoire à cet événement ainsi qu’à son pendant amateur et aux Championnats de la division I de la NCAA; Jack Nicklaus et Tiger Woods ont également accompli l’exploit.

Tout comme ce fut le cas au début juillet à la Classique Rocket Mortage, soit le dernier tournoi que DeChambeau (67) avait gagné avant cela, c’est Matthew Wolff (75) qui a pris le deuxième rang. Le joueur de 21 ans qui en était à sa première participation à l’Omnium a conclu la compétition avec la normale de 280.

Le Sud-Africain Louis Oosthuizen (73) a complété le top 3 avec un cumulatif de 282 (+2). Dustin Johnson (70) a fini cinquième avec un total de 285 (+5), un coup devant Justin Thomas (72) et Rory McIlroy (75), entre autres.

Le Canadien Taylor Pendrith (70) a pris la 23e place à 290 (+10), tandis que son compatriote Adam Hadwin (80) a éprouvé des ennuis pour chuter au 54e rang à 299 (+19).