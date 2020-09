Les Whitecaps échangent un attaquant

Les Whitecaps de Vancouver ont échangé l’attaquant péruvien Yordy Reyna au D.C. United en retour d’un montant de 400 000 $ en allocation ciblée pour 2021, samedi.

Reyna faisait partie de la formation britanno-colombienne depuis janvier 2017, ayant fait son arrivée en provenance de l’Autriche. En 86 matchs avec les Whitecaps, il a récolté 21 buts et 17 passes décisives, toutes compétitions confondues.

Cette saison, il est apparu dans cinq matchs de la Major League Soccer et a notamment récolté un but et une aide en quatre duels du tournoi «La MLS est de retour».

Il n’a pas beaucoup été utilisé par l’entraîneur Marc Dos Santos, notamment en raison des arrivées de Fredy Montero et de Lucas Cavallini, mais a aussi été confiné sur le banc pour avoir ignoré des directives du club en août dernier.

Reyna occupera un poste de joueur international avec le D.C. United et si l’équipe de la capitale américaine décide de se prévaloir de l’année d’option de l’attaquant pour 2021, elle devra une compensation supplémentaire aux Whitecaps.

Le directeur général du D.C. United Dave Kasper a indiqué dans un communiqué que Reyna était sur son radar depuis longtemps et qu’il saura dynamiser l’attaque de son club grâce à son expérience.

Présentement 11e au classement dans l’Association de l’Est, le D.C. United n’a inscrit que neuf buts en 11 rencontres.