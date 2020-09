Hedman déjà parmi les plus grands

Publié aujourd'hui à 07h48

Mis à jouraujourd'hui à 07h48

Il est difficile de demeurer insensible aux performances de Victor Hedman depuis le début des séries éliminatoires. Quel spectacle il est train de nous offrir!

Ses neuf buts le placent parmi les meilleures performances de l’histoire pour un défenseur en séries.

Revoyez justement, dans la vidéo ci-dessus, l'important filet du Suédois dans le match d'hier contre les Islanders.

Hedman est devenu seulement le cinquième défenseur à marquer autant de buts. S’il maintient la cadence, il pourrait menacer le record de Paul Coffey (12).

Plus de buts pour un défenseur en un parcours éliminatoire

1-Paul Coffey : 12 (1985)

2-Brian Leetch : 11 (1994)

3-Victor Hedman : 9 (2020)

-Brad Park : 9 (1978)

-Bobby Orr : 9 (1970)

Voici quelques buts d'Hedman lors de ces séries 2020:

Pour votre information, trois (Coffey, Leetch et Orr) des quatre défenseurs mentionnés plus haut ont remporté la coupe Stanley la même année.

Toutefois, Hedman ne s’illustre pas uniquement avec ses buts. Il le fait aussi grâce à sa grande efficacité en défensive et avec son leadership.

D’ailleurs, en l’absence Steven Stamkos, nous avons l’impression qu’Hedman est devenu le capitaine de l’équipe.

Son entraîneur-chef Jon Cooper ne cesse de répéter que son défenseur fait preuve d’un leadership hors du commun. Hedman est devenu la référence pour ses coéquipiers en raison de son comportement exemplaire.

Le grand Suédois de 6 pieds et 6 pieds joue en avantage et en désavantage numérique. Il joue des minutes de qualité (en moyenne 26 minutes par partie) en neutralisant ses adversaires et en contribuant en attaque.

Le meilleur de tous

Âgé de 29 ans, Hedman est dominant, imposant et intimidant. Il n’y a pas de doute, il est le meilleur défenseur de la LNH. D’ailleurs, il est en nomination pour le trophée Norris pour une quatrième année de suite. Il avait remporté cet honneur en 2018.

Si le Lightning devait gagner la coupe Stanley, le débat serait intéressant à savoir quel joueur mérite de gagner le trophée Conn-Smythe (joueur le plus utile en séries).

On ne se trompe pas en disant que Hedman est le général du Lightning, mais il faut reconnaître que Brayden Point est le cœur de l’attaque de l’équipe. Cependant, il ne faut pas oublier non plus le gardien Andrei Vasilevskiy avec sa moyenne de buts accordés (1,82) et son taux d’efficacité (.931).

Hedman, Point et Vasilevskiy auront tous un rôle primordial dans les succès du Lightning lors de la finale de la Coupe Stanley contre les Stars de Dallas.

Celui qui se démarquera le plus en finale remportera le prestigieux trophée.

Bonne finale.