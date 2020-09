Un duel entre Cooper et son ancien adjoint

D’un côté, Jon Cooper et le Lightning de Tampa Bay. De l’autre, Rick Bowness et les Stars de Dallas.

«Ça pourrait être l’une des coupes les plus difficiles à gagner, croit l’entraîneur-chef du Lightning, Jon Cooper, tel que cité sur le site web de la Ligue nationale de hockey. Peu importe qui soulèvera la coupe, ils vont l’avoir méritée.»

Chose certaine, le duel entre les deux entraîneurs avait de quoi alimenter les discussions, vendredi, lors de la journée des médias en vue de la finale qui débutera dès samedi, à Edmonton, et qui sera diffusée sur les ondes de TVA Sports. En effet, Bowness a été l’adjoint de Cooper pendant cinq saisons avec le Lightning, de 2013-2014 à 2017-2018. Drôlement intéressant!

Un autre duel en vue lors de cette finale : celui qui devrait opposer le gardien Andrei Vasilevskiy à son vis-à-vis Anton Khudobin. Les deux hommes masqués ont un point en commun en ayant été chacun auxiliaire de Ben Bishop, un ancien du Lightning qui est actuellement avec les Stars.

Souvenirs du passé

Jeudi, le Lightning a accédé à la finale pour la première fois depuis 2015 grâce à une victoire de 2-1 en prolongation dans le sixième match de la finale de l’Est contre les Islanders de New York.

À sa dernière participation, en 2015, la troupe de Jon Cooper s’était inclinée en six rencontres devant les Blackhawks de Chicago.

Les Stars, eux, ont obtenu leur billet lundi à la suite d’un gain de 3-2 en prolongation dans le cinquième duel face aux Golden Knights de Vegas.

Depuis leur relocalisation à Dallas en 1993, les Stars ont atteint la finale de la Coupe Stanley à deux reprises, en 1999 et en 2000.

Si la formation du Texas a pu soulever le précieux trophée grâce à une victoire en six matchs contre les Sabres de Buffalo la première fois, elle a dû s’avouer vaincue l’année suivante au terme de six matchs contre les Devils du New Jersey.

Voici l’horaire complet des matchs de la finale de la Coupe Stanley :

1er match : samedi le 19 septembre à 19h30

2e match : lundi le 21 septembre à 20h

3e match : mercredi le 23 septembre à 20h

4e match : vendredi le 25 septembre à 20h

5e match (si nécessaire) : samedi le 26 septembre à 20h

6e match (si nécessaire) : lundi le 28 septembre à 20h

7e match (si nécessaire) : mercredi le 30 septembre à 20h