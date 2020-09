Shapovalov passe aux quarts!

Le tennisman canadien Denis Shapovalov a accédé aux quarts de finale du tournoi de Rome, vendredi.

Pour ce faire, il a défait le Français Ugo Humbert, 42e au monde, en trois manches de 6-7 (5), 6-1 et 6-4.

Lors de ce duel qui a duré près de trois heures, «Shapo» a réussi trois bris de service et a toujours été en mesure de remporter les points disputés quand il avait les balles en main.

La 12e tête de série à Rome a également remporté 84% des échanges lorsqu’il réussissait à mettre son premier service en jeu. Celui qui a grandi en Ontario a amassé quatre as et commis six doubles fautes.

Au prochain tour, le représentant de l’unifolié se mesurera au Bulgare Grigor Dimitrov. Mais avant d’affronter la 22e raquette mondiale, Shapovalov devra retourner sur un terrain de terre battue vendredi. En effet, lui et l’Indien Rohan Bopanna disputeront un affrontement de quart de finale en double.

Djokovic vient à bout d'un compatriote

Par ailleurs, plus tard dans la journée, le numéro un mondial, Novak Djokovic, a eu raison de son compatriote serbe Filip Krajinovic 7-6 (7), 6-3.

À moins de 10 jours de Roland-Garros, exceptionnellement déplacé à l'automne à cause de la pandémie de coronavirus, Djokovic continue sa réadaptation sur terre battue, qui ne va pas sans quelques ratés inhabituels, comme cette double faute dans le bris d'égalité de la première manche sur la première de ses trois balles de set. Une première manche serrés qui a duré près d'une heure et demie!

Un bris rapide dans la seconde lui a toutefois permis de gérer assez tranquillement la fin de match dans ce tournoi qui est le premier depuis sa spectaculaire disqualification aux Internationaux des États-Unis, soit sa seule défaite en 2020.