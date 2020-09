Retour aux sources pour les «Sens»

Les Sénateurs d’Ottawa ont dévoilé leur nouveau logo principal, vendredi.

Disons que les amateurs ne seront pas trop déstabilisés, puisque les «Sens» sont revenus au logo qu’ils avaient lors de leur retour dans la Ligue nationale en 1992.

«Le temps est venu pour les Sénateurs de revenir à nos racines, a indiqué le propriétaire du club, Eugene Melnyk, dans un communiqué. Les partisans de ce grand club ont des attentes élevées. Nous avons entendu nos partisans, nos partenaires et nos joueurs et nous les avons écoutés. Il est temps de revenir à notre héritage, mais avec une nouvelle approche audacieuse. Les Sénateurs possèdent une riche histoire au sein de notre communauté et nous sommes prêts à entreprendre le prochain chapitre.»

Le soldat romain est donc de retour en deux dimensions. Il y a également une petite modification par rapport au logo original, soit des parures dorées pour remplacer la cape rouge.

Les joueurs des Sénateurs auront aussi de nouveaux uniformes. Ceux-ci seront révélés avant le prochain repêchage du circuit Bettman, le 6 octobre.