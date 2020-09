M’Billi près d’une entente avec EOTTM

Après quelques mois de recherches, Christian M’Billi aurait trouvé un promoteur pour la suite de sa carrière.

Le Français, qui s’entraîne avec Marc Ramsay, serait sur le point de signer une entente avec Eye of the Tiger Management (EOTTM), selon que le Journal de Montréal a appris vendredi.

On parle d’un pacte à long terme entre les deux parties. La nouvelle sera confirmée par EOTTM au début de la semaine prochaine.

Au début de sa carrière professionnelle en 2017, M’Billi (16-0, 15 K.-O.) s’était associé au Groupe Yvon Michel (GYM). Toutefois, à la fin de 2019, Yvon Michel a décidé de ne pas renouveler le contrat de l’ancien olympien pour plusieurs raisons. L’athlète de 25 ans trouvait notamment que sa carrière faisait du surplace.

«Nous sommes très près d’une entente avec lui, a confirmé Camille Estephan. Il ne reste qu’à obtenir sa signature au bas du contrat.»

C’est la deuxième fois qu’EOTTM obtient un ancien protégé de GYM. Custio Clayton avait été le premier, mais ça s’est mal terminé. Le boxeur, originaire de la Nouvelle-Écosse, se produit sur les cartes du promoteur ontarien Lee Baxter.

M’Billi est l’un des beaux espoirs chez les boxeurs qui s’entraînent au Québec. Avec Estephan comme promoteur, il pourra avoir les ressources nécessaires pour grimper les échelons à l’international.

Trio explosif

EOTTM comptera donc sur un trio explosif chez les super-moyens (168 lb). En plus de M’Billi, on y retrouvera David Lemieux et Erik Bazinyan. Ils sont tous des protégés de Marc Ramsay.

Des trois, c’est Bazinyan qui est le plus près d’un combat de championnat du monde. On dit que sa progression est phénoménale depuis son arrivée au gymnase de Ramsay.

Après son combat difficile contre Max Bursak, Lemieux a encore des choses à prouver dans cette catégorie. Le cogneur a été discipliné depuis son combat de décembre dernier. Il s’est entraîné sur une base régulière afin d’être prêt pour son prochain combat qui devrait être le 3 octobre.

Quant à M’Billi, il a fait le saut chez les 168 lb l’an dernier. En raison de sa musculature, il était en plus en plus difficile pour lui de faire le poids à 160 lb.

La boxe québécoise a vécu de belles années avec cette division. Éric Lucas et Lucian Bute ont été champions à ce poids. Puis, Jean Pascal et Adonis Stevenson y ont démarré leur carrière professionnelle.

Est-ce que le trio de EOTTM pourra faire revivre ces beaux moments aux amateurs ? On le saura dans quelques années.

Jukembayev refuse

Dans un autre ordre d’idées, Batyr Jukembayev (18-0, 14 K.-O.) a refusé l’offre pour affronter Shohjahon Ergashev (18-0, 16 K.-O.) en novembre aux États-Unis.

Estephan ne lance pas la serviette avec le Kazakh, mais on sent que sa patience est en train de s’effriter.

«Lorsqu’on a offert le contrat à Bupas, l’entraîneur de Batyr, il était enchanté. Il était prêt à prendre le défi et il m’a même dit que Batyr avait de bonnes chances de l’emporter, a expliqué Estephan. Bupas a tenté de convaincre Batyr pendant trois jours, mais il n’a pas réussi.

«Je me demande ce que je vais devoir faire pour qu’il accepte un combat. Il a refusé notre "Super 6" puis notre mini-tournoi de quatre boxeurs. Il m’a demandé un gros combat aux États-Unis. Je lui ai amené sur la table et il l’a encore refusé.»