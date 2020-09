Finale de la Coupe Stanley: le calendrier dévoilé

Le Lightning de Tampa Bay a peu de temps pour se préparer en vue de la finale de la Coupe Stanley.

L’ultime série, qui l’opposera aux Stars de Dallas, s’amorcera dès samedi soir. TVA Sports et TVA Sports direct vous présenteront le premier affrontement à compter de 19h30 (avant-match à 19h).

Les autres rencontres commenceront quant à elles à 20h et seront toutes diffusées sur nos ondes en direct de la «ville-bulle» d’Edmonton.

Jeudi, le Lightning a accédé à la finale pour la première fois depuis 2015 grâce à une victoire de 2-1 en prolongation dans le sixième match de la finale de l’Est contre les Islanders de New York.

À sa dernière participation, en 2015, la troupe de Jon Cooper s’était inclinée en six rencontres devant les Blackhawks de Chicago.

Les Stars, eux, ont obtenu leur billet lundi à la suite d’un gain de 3-2 en prolongation dans le cinquième duel face aux Golden Knights de Vegas.

Depuis leur relocalisation à Dallas en 1993, les Stars ont atteint la finale de la Coupe Stanley à deux reprises, en 1999 et en 2000.

Si la formation du Texas a pu soulever le précieux trophée grâce à une victoire en six matchs contre les Sabres de Buffalo la première fois, elle a dû s’avouer vaincue l’année suivante au terme de six matchs contre les Devils du New Jersey.

Voici l’horaire complet des matchs de la finale de la Coupe Stanley :

1er match : samedi le 19 septembre à 19h30

2e match : lundi le 21 septembre à 20h

3e match : mercredi le 23 septembre à 20h

4e match : vendredi le 25 septembre à 20h

5e match (si nécessaire) : samedi le 26 septembre à 20h

6e match (si nécessaire) : lundi le 28 septembre à 20h

7e match (si nécessaire) : mercredi le 30 septembre à 20h