Autre défaite des Remparts

Les Remparts de Québec ont perdu un quatrième match préparatoire en autant de tentatives en s’inclinant par la marque de 4 à 2 face aux Cataractes de Shawinigan, vendredi soir, au Centre Gervais Auto.

William Veillette a inscrit un but qui donnait l’avance aux «Cats» en début de deuxième période, puis a fourni une mention d’aide sur le but vainqueur d’Anthony DiCesare, cinq minutes plus tard.

Xavier Cormier et Pierre-Olivier Bourgeois ont été les buteurs de l’équipe locale, tandis que Charle Truchon et James Malatesta ont obtenu ceux des Remparts.

C’est pourtant Québec qui a animé l’attaque dans ce match, tirant 37 rondelles en direction du gardien Antoine Coulombe. À l’autre bout de la patinoire, le jeune William Rousseau, 17 ans, a eu un départ assez difficile, accordant quatre buts sur seulement 18 lancers.

Les Remparts s’étaient également inclinés lors de leur dernier match préparatoire, dimanche dernier, encore une fois face aux Cataractes, mais cette fois au pointage de 4 à 1.

Québec et sa fiche de 0-4 retourneront au Centre Vidéotron pour y affronter les Tigres de Victoriaville vendredi prochain. La saison régulière des Remparts s’amorcera le 3 octobre face à cette même équipe.

Michel tranche en prolongation

À Val-d’Or, les Foreurs ont eu le meilleur sur leurs rivaux des Huskies de Rouyn-Noranda en l’emportant 4 à 3.

Justin Robidas et Jérémy Michel ont tous les deux fait bouger les cordages deux fois. Le second de Michel a d’ailleurs été le filet de la victoire en prolongation.

Alex Labbé avait préalablement forcé le temps supplémentaire alors qu’il ne restait que 1 min 33 s au chronomètre. Il s’agissait d’un premier but lors de ce calendrier préparatoire pour le joueur des Huskies. Alex Beaucage et Donovan Arsenault ont aussi ouvert leur compteur respectif en déjouant William Blackburn.

Le gardien des Foreurs a bloqué 21 des 24 lancers dirigés vers lui pour le gain, tandis que Samuel Richard a effectué 29 arrêts.