Le DG des Coyotes officiellement embauché

Les Coyotes de l’Arizona ont confirmé jeudi l’arrivée de Bill Armstrong, leur nouveau directeur général.

D’après le site The Athletic, l’ex-adjoint au directeur général des Blues de St. Louis a accepté un contrat de cinq ans, d’une valeur annuelle approximative de 1 million $.

L’homme de 50 ans remplacera John Chayka dont l’association avec le club a pris fin en juillet. Depuis son départ, l’ancien hockeyeur Steve Sullivan assurait l’intérim.

«Nous avons un excellent groupe de propriétaires qui s’est engagé à gagner, ainsi qu’un très bon noyau de jeunes joueurs talentueux et une base de partisans passionnés. Je suis enthousiaste quant à notre futur et cette opportunité de bâtir une formation pouvant être une aspirante en séries éliminatoires», a commenté le nouveau DG par voie de communiqué.

«Bill a prouvé qu’il est un gagnant ayant une solide éthique de travail et un bon communicateur, a de son côté expliqué le président Xavier Gutierrez. On a été impressionné par son expérience, sa vaste connaissance hockey et son habileté à détecter le talent, tout comme son bilan au repêchage.»

Armstrong a aussi occupé le poste de directeur du recrutement amateur au Missouri à partir de 2010. Entre autres, il a permis à son ancien club de mettre la main sur Jordan Binnington, Colton Parayko et Robert Thomas, entre autres. Durant son séjour à St. Louis, les Blues ont d’ailleurs remporté la coupe Stanley en 2019. Il a joué un seul match en carrière dans la Ligue nationale, soit en 1990-1991 avec les Flyers de Philadelphie.