Peyton Manning parmi les immortels dès 2021?

Le quart-arrière Peyton Manning pourra faire son entrée au Temple de la renommée du football à sa première année d’admissibilité en 2021.

C’est ce que l’organisation a annoncé, mercredi. Le double champion du Super Bowl sera l’un des 14 candidats de première année au sein d’un groupe de 130 aspirants.

Le porteur de ballon Steven Jackson, les receveurs Calvin Johnson, Wes Welker et Roddy White, l’ailier rapproché Heath Miller, les joueurs de ligne offensive D’Brickashaw Ferguson et Logan Mankins ainsi que de ligne défensive Jared Allen, Justin Tuck et Kevin Williams, le secondeur Jerod Mayo et les demis de coin Charles Tillman et Charles Woodson obtiennent également une première chance.

Manning, qui s’est retiré en 2015, détient plusieurs records de la NFL, dont ceux pour les passes de touché (55) et les verges obtenues par la passe (5477) en une saison, ainsi que pour les saisons de 4000 verges ou plus (14) et le nombre de participations au Pro Bowl (14). Il a remporté le Super Bowl XLI avec les Colts d’Indianapolis en 2007, puis le Super Bowl 50 en 2016 avec les Broncos de Denver.

Quelque 25 demi-finalistes seront connus en novembre et les 15 noms retenus seront annoncés en janvier. La cérémonie d’introduction est actuellement prévue le 8 août 2021.