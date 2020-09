Un ancien des Nordiques et du CH à la «Douma»

L’ancien joueur de la Ligue nationale de hockey (LNH) Andrei Kovalenko, qui a notamment porté les couleurs des Nordiques de Québec et du Canadien de Montréal, a été élu à la Douma d’État, en Russie.

Kovalenko, aujourd’hui âgé de 50 ans, y représentera la région de Iaroslavl.

Après une carrière de neuf saisons dans la LNH, l’attaquant russe était retourné dans son pays natal pour évoluer notamment avec le Lokomotiv de Iaroslavl au début du siècle.

Il s’est par ailleurs impliqué dans la Ligue continentale de hockey (KHL), à titre de responsable de l’Association des joueurs.

Les plus férus se souviendront que Kovalenko avait été impliqué, en décembre 1995, dans la fameuse transaction ayant envoyé le gardien Patrick Roy du Canadien à l’Avalanche du Colorado.

En plus de Kovalenko, le Tricolore avait aussi obtenu Jocelyn Thibault et Martin Rucinsky, en retour de Roy et de Mike Keane.