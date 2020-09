Tour de France: comme Hugo Houle l'avait prédit...

(Sportcom) – Comme l’avait prédit Hugo Houle (Astana) la veille, les grands leaders des formations présentes au Tour de France 2020 se sont exprimés, dimanche.

Et c’est finalement le Slovène Tadej Pogacar (UAE-Emirates) qui ressort grand gagnant de cette 15e étape.

La lutte a été des plus féroces au sommet du Grand Colombier, où Pogacar est tout juste parvenu à devancer son compatriote et actuel meneur du Tour, Primoz Roglic (Jumbo-Visma). En vertu du bonus de temps accordé pour la victoire, son deuxième triomphe de la compétition lui permet du même coup de s’approcher à 40 secondes de la tête au général.

Le champion de l’édition 2019 du Tour de France, le Colombien Egan Bernal (INEOS Grenadiers), a quant à lui connu une journée difficile et glisse de 10 places au classement. Il occupe dorénavant le 13e rang, à plus de 8 minutes du Roglic.

Le Colombien Miguel Angel Lopez (+8 secondes), coéquipier de Houle chez Astana, a pour sa part pris le 4e rang de cette étape. Cette performance lui permet de grimper au 4e échelon du classement, de quoi réjouir les membres de l’équipe kazakhe.

«Miguel a fait une excellente course et il est là où il se devait. Il est très bien positionné et c’est clair que ça donne un boost à toute l’équipe. De plus, nous aurons un bon respect dans le peloton, ce qui est primordial dans la dernière semaine. C’est bon pour nous», a indiqué Houle, 44e du jour, à un peu plus de 20 minutes du vainqueur.

Une journée satisfaisante

Victime d’une chute samedi, le cycliste de Sainte-Perpétue s’est dit légèrement courbaturé, ce qui ne l’a pas empêché de jouer son rôle pendant de cette course. «Je suis content de ma journée! J’ai bien roulé et j’ai réussi à passer le premier col pour faire le ravitaillement de l’équipe. Je pense que les gars étaient bien contents.»

Les coureurs profiteront d’une seconde journée de congé lundi, avant de reprendre l’action 24 heures plus tard à l’occasion de la 16e étape, une course de 164 kilomètres ralliant les villes de La Tour-du-Pin et Villard-de-Lans.

«Je pense que le résultat d’aujourd’hui nous donnera de l’énergie pour entamer le dernier droit. On va prendre ça relax demain et on va s’assurer d’être prêts pour mardi. Il reste plusieurs étapes et rien n’est encore joué», a conclu Houle, qui amorcera la 16e étape au 50e rang du classement général.