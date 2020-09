«Il va y avoir une autre transaction»

L’acquisition du défenseur Joel Edmundson par les Canadiens, samedi, en porte plusieurs à croire que le directeur général de l’équipe, Marc Bergevin, a réglé ce dossier afin d’être capable de pleinement s’attaquer au plus important besoin de l’organisation sur la patinoire.

«Marc Bergevin continue d'améliorer son équipe», a commenté l’analyste Michel Bergeron, dimanche, durant sa chronique «Sans Filet».

«Après être allé chercher un deuxième gardien (Jake Allen) et un défenseur, on a maintenant une bonne banque de défenseurs, et on va s’attarder sur l’attaque», a ajouté «Bergy».

«Je suis persuadé que le Canadien, d'ici le début de la prochaine saison, aura un attaquant de puissance qui va jouer sur un des deux premiers trios», a également souligné l’ex-entraîneur.

Il a aussi été question, dans ce segment, de l’avenir du défenseur Victor Mete avec le CH, des cachotteries du Lightning et du travail de Rick Bowness derrière le banc des Stars.

C’est à voir dans la vidéo ci-dessus!