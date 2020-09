Houle chute, mais récupère de brillante façon

Malgré une chute dans la première montée du jour, Hugo Houle (Astana) est parvenu à se démarquer une fois de plus en prenant le 14e rang, samedi, au Tour de France.

«Un autre coureur a lancé son bidon sur la route, sans réfléchir, pendant que je récupérais le mien. Normalement, on ne fait jamais ça ! Son bidon est rentré sous ma roue avant pendant que j’avais une main dans les airs, mon guidon a tourné et je suis tombé», a expliqué Houle à l’issue de cette 14e étape.

Loin d’être au bout de ses peines, l’athlète de Sainte-Perpétue a ensuite dû s’adapter à une nouvelle monture, ce qui l’a ralenti dans des portions clés du parcours de 194 kilomètres.

«Je ne me suis pas fait mal, mais je n’avais pas le même braquet sur l’autre vélo, alors c’était un peu plus difficile d’aller chercher de la vitesse. Le tempo était difficile et inconfortable, mais j’ai réussi à me battre pour rester devant.»

Malgré ces mésaventures, Houle assure qu’il sera prêt pour reprendre l’action dimanche. «J’aurai certainement quelques courbatures ! Une petite malchance, mais je devrais être top shape demain. Je me sens bien physiquement.»

Le Danois Soren Kragh Andersen (Sunweb) a profité d’une attaque bien planifiée en fin de course pour être le premier à rallier l’arrivée à Lyon, concluant en solo, 15 secondes devant le peloton.

Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-visma) occupe toujours la tête du classement général provisoire, lui qui détient une priorité de 44 secondes sur son compatriote Tadej Pogacar (UAE-Emirates). Pour sa part, Hugo Houle pointe au 46e échelon, à un peu plus d’une heure 30 minutes du meneur.

La 15e étape du Tour aura lieu dimanche, sur un parcours de 174,5 kilomètres. Les coureurs devront entre autres gravir trois cols pour atteindre l’arrivée au sommet du Grand Colombier. «Les leaders vont pouvoir s’exprimer demain ! Les trois cols sont dans le final de l’étape, alors on va s’accrocher le plus longtemps possible pour soutenir Miguel et après, ce sera à lui de jouer», a conclu Houle.