Ertz veut jouer à Philadelphie, mais...

Même s’il reste deux saisons à son contrat qui lui rapporte en moyenne 8,5 millions $ par année, l’ailier rapproché des Eagles de Philadelphie Zach Ertz aurait aimé trouver un terrain d’entente avec son équipe afin de prolonger son séjour en Pennsylvanie.

Selon le réseau ESPN, Ertz et son agent auraient discuté à deux occasions avec l’organisation des Eagles, mais en vain. La dernière fois, c’était après que deux autres ailiers rapprochés de la NFL, soit George Kittle (49ers de San Francisco) et Travis Kelce (Chiefs de Kansas City), eurent chacun signé une nouvelle entente avec leur équipe respective.

Le premier et les 49ers ont prolongé leur partenariat de cinq saisons, ce qui lui rapportera 75 millions $, tandis que le second a apposé sa signature au bas d’une entente de quatre saisons qui lui fera gagner 57 millions $. Ertz croit être au même niveau que ces deux athlètes et souhaite être payé de façon similaire. Il aimerait aussi terminer sa carrière à Philadelphie, mais il «ne sait pas si le sentiment est réciproque».

«Je ne veux pas entrer dans les détails, mais je ne pense pas que ça devrait être si difficile de trouver une entente en ce moment, a indiqué l’athlète de 29 ans à ESPN, lundi. En même temps, avec la saison qui commence, je ne peux pas me concentrer sur [les négociations]. Durant le camp d’entraînement, la situation a eu raison de moi une journée ou deux et j’ai dû parler à quelques personnes afin de me vider l’esprit.»

Du temps de jeu partagé

L’autre situation qui complique celle d’Ertz est la sélection au deuxième tour (49e au total) du repêchage de 2018 de l’ailier rapproché Dallas Goedert. Le contrat de celui-ci vient aussi à échéance au terme de la saison 2021. Toutefois, lors des deux années où Ertz et Goedert ont partagé le terrain, c’est le premier qui a présenté les meilleures statistiques.

«Je vais faire tout ce que je peux pour aider l’équipe et je ne pourrais pas être plus excité en vue de la prochaine campagne, a ajouté Ertz. Je ne me suis jamais senti mieux à l’approche d’une nouvelle saison.»

Les Eagles entameront leur calendrier 2020 avec un duel contre un rival de section, soit l’équipe de football de Washington, dimanche.