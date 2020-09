Tuukka Rask : le DG des Bruins se prononce

Le directeur général des Bruins de Boston, Don Sweeney, s’attend à revoir le gardien Tuukka Rask dans de bonnes dispositions la saison prochaine, malgré son départ précipité durant les séries éliminatoires 2020.

Au cours de son point de presse visant à faire le bilan de la saison, mercredi avant-midi, le DG a rappelé que son organisation avait approuvé et compris la décision du Finlandais de quitter le club.

Le candidat à l’obtention du trophée Vézina avait invoqué des motifs familiaux pour justifier sa décision; la chaîne radiophonique WEEI 93,7 FM avait rapporté à la mi-août que sa fille avait eu une urgence médicale.

En son absence, Jaroslav Halak et les Bruins ont atteint la demi-finale de l’Association de l’Est, où ils se sont inclinés en cinq rencontres devant le Lightning de Tampa Bay. Après coup, aux dires du dirigeant, la fin du séjour de Rask à Boston n’est pas dans les carnets.

«Je n’ai pas eu de conversation avec Tuukka après qu’il ait quitté la bulle, a déclaré Sweeney par le biais de propos diffusés par la même source. Nous nous sommes assurés que lui et sa famille vont bien. Nos informations indiquent que c’est le cas.

«Je n’ai aucune préoccupation à savoir si Tuukka sera avec nous. Nous croyons qu’au cours des dernières années, nous avons misé sur des gardiens solides et nous avons accompli du bon travail pour les garder en santé. Ils sont demeurés ici lorsqu’ils étaient à leur sommet.»

«Je n’ai pas d’inquiétude. En voyant son jeu cette année, on voit bien qu’il est un finaliste au Vézina. À mes yeux, cela dit tout. Pour ce qui est de sa vie personnelle, bien, nous avons tous des dossiers à gérer à un certain moment, a-t-il poursuivi. Nous devons respecter sa vie privée et lui donner la marge de manœuvre nécessaire.»

Peu de changements à prévoir

Donc, Sweeney a l’intention de ne pas trop modifier le portrait devant le filet au sein de son organisation dans les semaines à venir.

«Nous continuerons d’aller de l’avant. Je pense que nous sommes en très bonne position relativement aux gardiens. Nous comblerons nos besoins en cours de route.

«Nous avons quelques bons jeunes gardiens en [Dan] Vladar, [Jeremy] Swayman et [Kyle] Keyser, qui batailleront pour du temps de jeu éventuellement. Nous allons leur donner la chance de lutter pour cela.»

En 2019-2020, Rask a présenté une fiche de 26-8-6, une moyenne de buts alloués de 2,12 et un taux d’efficacité de ,929.