«Il voit des choses que les autres ne voient pas»

Les Islanders de New York ont été complètement déclassés dans leur premier match de la finale de l’Est, s’inclinant 8 -1 contre Tampa Bay. Perdre par un touché en séries éliminatoires est embarrassant, mais ce n’est malgré tout qu’une seule défaite. On efface et on recommence. Plusieurs facteurs expliquent cette contre-performance, dont le fait qu’il s’agissait du sixième match en 10 jours pour New York. C’est inévitable : à un moment donné, tu frappes un mur.

Comment les Islanders vont-ils réagir à cette défaite? Est-ce qu’elle pourrait semer le doute et laisser des traces? Là est la question. Je suis convaincu que les hommes de Barry Trotz seront nettement meilleurs ce soir. Mais peuvent-ils vraiment contenir Brayden Point et Nikita Kucherov?

C’est Point qui a donné le ton au Lightning il y a deux jours avec un but dès la 74e seconde. À partir de ce moment, les Islanders ont joué sur les talons et ont été incapables de retrouver leur aplomb. Point et Kucherov ont finalement amassé chacun cinq points, un record de franchise.

Les Islanders ont su contenir Alexander Ovechkin et Evgeni Kuznetsov en première ronde. Ils ont fait de même avec Claude Giroux et Sean Couturier lors des demies-finales d’association. Mais Kucherov et Point sont, avouons-le, à un autre niveau.

«On parle de Point et Kucherov, mais il ne faut pas oublier Palat qui est également un très bon joueur», a rappelé l’ancienne gloire du Lightning Martin St-Louis lorsque joint au Connecticut.

«Point joue avec beaucoup d’entrain. Il est continuellement en mouvement et en mode attaque. Il crée de l’espace pour Kucherov. Nikita ne joue pas toujours à cent milles à l’heure, mais dans sa tête, il analyse la “game” rapidement. Ce qu’il fait mieux que presque tout le monde est qu’il trouve de l’espace sur la glace dans une ligue ou il n’y en a plus. C’est vraiment remarquable et très peu de joueurs peuvent le faire. Il n’a pas le même “pace” que Point, mais dans sa tête, il voit des choses que les autres ne voient pas.»

Dans la victoire, Kucherov a d’ailleurs établi un nouveau record de franchise pour les buts en séries éliminatoires, devançant... St-Louis!

«Je ne suis pas surpris qu’il abaisse ma marque. Il est l’un des meilleurs joueurs de la ligue. Tampa a une bonne équipe et depuis 5-6 ans ils sont dans les séries et on fait un bout de chemin. J’ai joué avec Nikita à ses débuts dans la ligue. On n’était pas sur le même trio. Il était jeune et timide, mais il regorgeait de talent. Je suis fier de ce qu’il a accompli.»

Les réactions ont été nombreuses par rapport à la séquence qui a mené au 5e but des séries de Kucherov. Même St-Louis a été ébahi.

I've watched this play by Kucherov a million times already and my brain just can't process it pic.twitter.com/gPRiKNBZT9 — Dimitri Filipovic (@DimFilipovic) September 8, 2020

«Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent être créatifs et faire des choses impressionnantes sur la glace, mais Kucherov est à un autre niveau. Certains travaillent sur des choses difficiles qu’ils finissent par mettre en pratique dans un match. La force de Kucherov est qu’il réagit instinctivement. Ce qui peut sembler impensable ne l’est pas pour lui. Sa réaction, la façon dont il a placé sa palette dans le feu de l’action, c’est impressionnant.»

Même si Kucherov a remporté le championnat des compteurs l’an dernier, il ne bénéficie pas de l’attention ni de la reconnaissance de certains autres joueurs élites. Ce qui n’est pas une mauvaise chose selon St-Louis.

«Tampa est un plus petit marché où il y a un peu moins d’attention qu’ailleurs. C’est peut-être plus facile de devenir le joueur que tu veux être sans être exposé à l’attention et la pression extérieure. Dans le monde du hockey, surtout chez les joueurs les joueurs, tout le monde sait à quel point Kucherov peut être dangereux.»

Au-delà de Kucherov et Point, il y a Victor Hedman, Andrei Vasilevskiy et une pléthore de joueurs qui se démarquent. Est-ce enfin l’année où le Lightning pourra répéter l’exploit de St-Louis en 2004 et remporter la coupe Stanley?

«Oui, c’est leur année. Ils ont définitivement assez de profondeur, ils ont un bon gardien ils ont tout pour gagner. Ce ne sera pas facile pour quiconque va jouer contre eux. J’ai été surpris que Colorado ait perdu contre Dallas, mais je vois une finale Tampa Bay contre Las Vegas. Ce serait une belle finale.»