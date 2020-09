Aucune animosité entre Bobrovsky et son nouveau DG

En se fiant aux commentaires du nouveau directeur général des Panthers de la Floride, Bill Zito, il n’y aura aucune tension entre lui et le gardien Sergei Bobrovsky.

L’été dernier, le Russe a choisi de quitter les Blue Jackets de Columbus et de signer un contrat de sept ans, d’une valeur de 70 millions $, avec le club floridien. À l’époque, Zito était adjoint au directeur général chez les Jackets.

Dans un long entretien avec le site sportif The Athletic, il a été question de la relation entre les deux hommes et de la possible animosité qui existerait entre eux.

«Je ne pense qu’il ait des sentiments amers envers moi. J’espère que non. Je n’en ai certainement pas envers lui», a affirmé le nouveau DG. [...] J’ai déjà aussi été un joueur autonome. Comment pourrais-je être en colère contre lui?»

Zito a même révélé que Bobrovsky a été l’une des premières personnes qu’il a appelées quand il a obtenu l’emploi.

«Nous avons eu une jolie discussion à ce sujet et je lui ai parlé plusieurs fois depuis, a-t-il indiqué. Il m’a d’ailleurs aidé avec deux ou trois choses. J’ai l’intention de m’appuyer un peu sur lui. Il m’a vraiment aidé, en fait.»

Des ennuis

En 2019-2020, le gardien a connu une première saison décevante avec les Panthers. En 50 parties, il a maintenu une fiche de 23-19-6, une moyenne de buts alloués de 3,23 et un taux d’efficacité de ,900.

Zito est toutefois persuadé que l’athlète de 31 ans rebondira.

«C’est le gars qui travaille le plus fort que j’ai vu dans ma vie, a-t-il dit pour appuyer son point. Quand tu vas dans le vestiaire et que tu le vois travailler, tu es presque gêné parce que tu sens que tu devrais rentrer chez toi et t’entraîner.

«Il a toute une éthique de travail et il porte attention aux détails, ainsi qu’à sa préparation. C’est un vainqueur du trophée Vezina qui se concentre sur sa profession et sa préparation.»