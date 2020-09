Dustin Johnson remporte le Championnat de la PGA

L’Américain Dustin Johnson a remporté le Championnat du circuit de la PGA en remettant une carte de 68 (-2) lundi, sur le parcours du East Lake Golf Club d’Atlanta.

Le golfeur de 36 ans a mis la main sur une bourse de 15 millions $, qui est attribuée à celui qui gagne la dernière des trois étapes des séries de la Coupe FedEx.

C’est une excellente progression pour Johnson, qui avait terminé à égalité en dernière place de l’édition 2019.

Le vétéran n’a pas joué sa meilleure ronde du tournoi, mais son avance de six coups après 54 trous a tenu bon. Il y est allé de quatre oiselets, mais aussi de deux bogueys, sur le neuf d’aller. Johnson a finalement conclu l’épreuve à -21, avec trois coups de moins que ses compatriotes Justin Thomas et Xander Schauffele.

Les deux Américains ont remis des cartes identiques de 66 (-4) pour conclure le tournoi à -18. C’est une deuxième seconde place de suite pour Schauffele, qui avait tout de même remporté l’épreuve en 2017. Le jeune Thomas, lui, avait été son dauphin cette année-là.

L’Espagnol Jon Rahm (-17) et l’Américain Scottie Scheffler (-14) ont complété le top 5. Ce dernier, comme Patrick Reed, a remis la meilleure carte de la journée, un 65 (-5).

Seul Canadien en lice, Mackenzie Hughes a monté de six échelons lundi pour conclure le tournoi 14e, grâce à un pointage cumulatif de -8. Il s’agissait de sa première participation en carrière au Championnat du circuit de la PGA.

En raison du nouveau système de redistribution des points de la PGA, les 30 participants se sont vu accorder un pointage initial, avant même le début de la première ronde, en fonction de leur position au classement de la Coupe FedEx. Cette initiative, qui a été utilisée pour la première fois en 2019, donne des chances de victoire aux 30 golfeurs en lice.

Johnson commençait le tournoi à -10, tandis que Rahm et Thomas avaient des pointages respectifs de -8 et -7 avant de fouler le parcours. Les trois hommes occupaient les premier, deuxième et troisième rangs du classement de la Coupe FedEx. Pour sa part, Hughes a commencé le tournoi à égalité avec la normale.

Le système précédent permettait, de manière générale, aux cinq premiers du classement seulement d’espérer toucher le gros lot qui accompagne la première place.