C’est parti pour la finale de l’Ouest!

Nouvelle étape, dimanche, dans ce long marathon que constituent les séries éliminatoires de la coupe Stanley.

Après une deuxième ronde endiablée et remplie de rebondissements, voilà que deux formations ont survécu et s’apprêtent à poursuivre leur quête de soulever «le gros trophée».

Dès 20h, sur les ondes de TVA Sports, la finale de l’Association de l’Ouest opposant les Stars aux Golden Knights s’ouvrira.

Il faut, dès le départ, mentionner qu’aucune de ces deux équipes n’a volé sa place en troisième ronde éliminatoire. Loin de là!

Les Golden Knights détenaient une confortable avance de 3-1 sur les Canucks lors du tour précédent, mais ces derniers (Thatcher Demko en tête!) ont alors décidé de faire la vie dure aux représentants du Nevada.

Faisant face à un gardien en pleine possession de ses moyens qui ne semblait dérangé par absolument rien, les «Knights» ont dû faire preuve de sagesse et de calme en ne changeant pas leur approche malgré la frustration.

Après avoir été «volé» par Vancouver lors des matchs cinq et six (malgré un total de 91 tirs contre... 40!), Vegas, qui compte sur une excellente base de vétérans, a su garder son sang-froid pour finalement (!) l’emporter 3-0 lors du septième match.

Crédit photo : AFP

Ce Thatcher Demko aura bien failli battre les Golden Knights à lui seul. «Si seulement il avait pu marquer un petit but», doivent se dire les représentants des Canucks...

Globalement, Vegas aura toutefois démontré, malgré la longueur de cette série, une éthique de travail irréprochable et une approche basée sur une couverture défensive étanche au possible. Une équipe n’accorde pas seulement 55 tirs en trois matchs éliminatoires (#5-6-7) en criant «ciseaux»! On parle ici d’un exploit à proprement dit.

Les hommes de Peter Deboer comptent également quatre trios pouvant noircir la feuille de pointage et six arrières imposants et mobiles. N’oublions pas non plus que les Golden Knights alignent un duo de gardiens des plus solides. Robin Lehner, qui a accompli une excellente besogne en deuxième ronde, mise également sur l’un des meilleurs gardiens de l’histoire en séries pour le seconder.

Marc-André Fleury attend son tour et constitue, dans ces circonstances particulières, une police d’assurance en or massif.

Des Stars équipés pour veiller tard

Vous venez de le constater, les Golden Knights ne se retrouvent pas en finale de l’Ouest par hasard. Mais rassurez-vous : les Stars non plus!

Comment ne pas prendre au sérieux une formation qui vient de montrer la porte au meilleur joueur des derniers mois dans la LNH (Nathan MacKinnon)?

À l’occasion d’une véritable guerre de tranchées contre l’Avalanche, Dallas, qui, à l’instar de Vegas, menait aussi sa série 3-1, a finalement triomphé en sept matchs.

Cette confrontation éliminatoire, du premier au dernier match, a donné droit à un sensationnel spectacle offensif où vitesse et habiletés étaient réunis et ont formé un cocktail divin (et explosif) au possible.

Nous avons vanté plus haut les aptitudes de MacKinnon, mais les Stars ne sont pas non plus à plaindre à cet égard.

Les Radulov, Seguin et Benn ont performé à la hauteur des attentes, tandis que les Gurianov, Pavelski et Hintz ont notamment offert du jeu inspiré sur les autres unités offensives.

Crédit photo : Photo d’archives

À la ligne bleue, comme ne pas être en admiration devant le brio de Miro Heiskanen? À un certain moment, lors de la série contre l’Avalanche, l’arrière est devenu le défenseur le plus productif de toute la LNH lors de ces éliminatoires.

Et le fluide patineur finlandais est très bien secondé par John Klingberg, Esa Lindell et Jamie Oleksiak, entre autres.

Devant le filet, après une valse controversée lors du tour contre le Colorado, c’est finalement Anton Khudobin qui semble avoir la faveur de l’entraîneur-chef Rick Bowness. Et il a démontré de belles choses plus souvent qu’à son tour.

Alors, quelle formation aura le dessus dans ce premier match de la finale de l’Ouest? Les paris sont ouverts et la réponse vous sera livrée à compter de 20h sur nos ondes! C’est un rendez-vous.