Pas de répit pour les Stars et les Golden Knights

Après leur victoire respective lors d'un match numéro 7 au deuxième tour, les Stars de Dallas et les Golden Knights de Vegas n’auront pas le temps de relaxer avant d’entreprendre les préparatifs en vue de leur affrontement en finale de l’Association de l’Ouest.

En effet, les deux formations qui ne se sont jamais rencontrées en séries disputeront leur première partie dès dimanche soir au Rogers Place, à Edmonton. Lors des matchs de classement, au début du mois d’août à Edmonton, les Golden Knights avaient vaincu les Stars 5 à 3.

«Nous allons savourer notre victoire ce soir (vendredi), puis nous serons de retour au travail demain», avait lancé l’entraîneur-chef des Stars Rick Bowness vendredi, après la spectaculaire victoire de 5 à 4 des siens face à l’Avalanche du Colorado. C’était la 45e fois dans l’histoire de la Ligue nationale de hockey qu’un match numéro 7 se dénouait en prolongation.

La formation de Dallas s’était retrouvée dans une situation similaire l’an dernier face aux Blues de St. Louis, contre qui elle s’était finalement inclinée en deuxième période supplémentaire dans le septième match de leur demi-finale d’association.

«C’était exactement la même situation l’année dernière, mais on avait connu un sort différent. C’est bien d’avoir réussi à gagner cette année et de pouvoir poursuivre en séries», a dit le capitaine des Stars Jamie Benn à LNH.com.

Pour les Stars, il s’agit d’une première présence en finale d'association depuis 2008.

Une équipe en confiance

Du côté des Golden Knights, leur victoire décisive face aux Canucks de Vancouver vendredi leur a permis d’atteindre la finale de l’Association de l’Ouest pour la deuxième fois en trois ans. En 2018, ils y avaient défait les Jets de Winnipeg en cinq matchs pour atteindre la finale de la Coupe Stanley.

«Nous aimons la manière dont nous jouons présentement, a lancé l’entraineur-chef des Knights Peter DeBoer. Quand nous jouons comme ça, nous pouvons rouler à quatre trios et à six défenseurs. Nous avons de l’énergie quand nous pouvons compter sur notre profondeur.»

La confiance se fait également sentir chez les joueurs.

«Nous formons une équipe résiliente, a indiqué l’attaquant québécois Jonathan Marchessault. On travaille fort et c’est ce qui nous permet d’avoir du succès. Nous avons beaucoup de talent et de très bons joueurs dans l’équipe. Mais au bout du compte, c’est toujours l’équipe qui travaille le plus fort qui gagne.»

«C’est toute une formation qu'il y a dans ce vestiaire, a ajouté le gardien Robin Lehner. Tout le monde est très proche, et croit que nous formons une excellente équipe.»