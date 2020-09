Michael Bradley sur la touche pour plusieurs semaines

Le capitaine du Toronto FC, Michael Bradley, sera à l’écart du jeu pour plusieurs semaines en raison d’une entorse à un genou, a confirmé l’entraineur-chef de la formation ontarienne Greg Vanney, jeudi.

«En termes de temps, on parle de semaines et non de mois, a précisé Vanney, dont les propos ont été rapportés par le site officiel de la Major League Soccer [MLS]. Nous devrons regarder comment il progresse, j’imagine. Il ne pourra pas jouer pendant un moment.»

Bradley a été blessé dans la défaite de 1 à 0 du Toronto FC face à l’Impact de Montréal, mardi au BMO Field, sur un tacle d’Emanuel Maciel. Le geste a d’abord valu un carton rouge au joueur de l’Impact, qui s’est finalement transformé en carton jaune après révision vidéo.

Les examens par résonance magnétique subis mercredi ont révélé une entorse de grade 2.

Le Toronto FC disputera son prochain match samedi, à Vancouver, contre les Whitecaps.