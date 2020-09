La LNH dévoile son plan contre le racisme

La Ligue nationale de hockey (LNH) a présenté jeudi ses initiatives visant à faciliter la lutte contre le racisme et celles-ci incluent la mise en place de comités, dont l’un sera codirigé par le défenseur des Devils du New Jersey P.K. Subban.

Dans un long communiqué, le circuit a élaboré son plan à la base notamment de la création du conseil exécutif d’inclusion (CEI). Ce dernier comprend des propriétaires, des anciens joueurs et des dirigeants d’équipes et de la ligue. Il sera d’ailleurs mené par le commissaire Gary Bettman et Kim Pegula, femme d’affaires américano-coréenne qui détient les Sabres de Buffalo avec son mari Terry. Pour sa part, France Margaret Bélanger, vice-présidente exécutive, chef des affaires commerciales du Groupe CH, est au nombre des dirigeants exécutifs de ce comité. Le groupe sera chargé de proposer et de favoriser des changements pour permettre une plus grande inclusion dans le sport.

Au CEI s’ajouteront trois comités : celui de l’inclusion des joueurs, qui sera dirigé par Subban et l’ex-patineur Anson Carter, celui de l’inclusion des partisans et enfin, le comité de l’inclusion des jeunes au hockey. Les deux hommes seront appuyés notamment par Scott Gomez et Al Montoya, qui ont tous deux évolué avec le Canadien de Montréal. Mika Zibanejad (Rangers de New York), Jaccob Slavin (Hurricanes de la Caroline) et Jujhar Khaira (Oilers d’Edmonton) seront aussi dans le comité.

«Nous applaudissons les joueurs de la LNH pour avoir reconnu l’importance de ce moment et pour s’être unis dans le cadre de ce mouvement authentique de changement, a déclaré Bettman. Nous avons hâte de travailler avec toutes les voix du changement bataillant pour l’égalité et l’accès de tous au sport que nous aimons tant.»

Autres moyens mis en oeuvre

De plus, la LNH exige que tous ses employés participent à une formation visant à identifier entre autres les comportements et attitudes – conscientes ou non – pouvant être discriminatoires. Des forums de discussion sur la diversité d’une heure sont également au programme au sein des équipes.

Davantage de sensibilisation sera faite auprès des partisans et des partenaires de la LNH vis-à-vis la problématique, tandis que le CEI se concentrera pour soutenir les efforts d’embauche pour combler des postes dans l’administration ainsi qu’aux opérations hockey des clubs et de la ligue.