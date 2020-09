La fin pour l'un des plus «grands» de son sport?

Publié aujourd'hui à 10h00

Si Zdeno Chara décidait de prendre sa retraite, on tournerait une page importante dans l’histoire de la Ligue nationale. Le Slovaque aura marqué à sa façon l’histoire du hockey.

Tout d’abord, il est reconnu pour être le plus grand joueur à avoir joué dans la LNH. À 6 pieds 9 pouces, Chara aura fait tourner des têtes partout où il est passé.

Également, sa longévité lui aura permis de se démarquer. À 43 ans, il vient de compléter sa 22e saison (1997-2020).

Chara avait disputé son premier match dans la LNH le 19 novembre 1997. Pour vous situer dans le temps, à ce moment, Alain Vigneault était l’entraîneur-chef des Canadiens de Montréal et Wayne Gretzky jouait pour les Rangers de New York.

De plus, notre statisticien Guillaume Villemaire me faisait remarquer que 115 joueurs, qui évoluent présentement dans le circuit Bettman, n’étaient même pas nés lorsque Chara a fait ses débuts.

À cela, vous pouvez ajouter des honneurs individuels et collectifs. Il a remporté le trophée Norris (2009), la Coupe Stanley (2011) et le trophée Mark-Messier (2011).

Chara n’a jamais été aussi élégant que Nicklas Lidstrom, Scott Niedermayer, Drew Doughty ou Erik Karlsson, mais il a été un défenseur dominant de sa génération. D’ailleurs, ses six nominations pour le trophée Norris en sont un bel exemple.

En saison régulière, Chara a joué 1553 parties ce qui le place au 15e rang dans l’histoire de la ligue et au 6e échelon chez les défenseurs.

C’est connu, Chara n’aura jamais été le plus rapide. Cependant, il s’est ajusté et il est parvenu à connaître du succès et ce même si le jeu est devenu plus rapide au milieu des années 2000.

Chara a compensé son manque de rapidité avec une éthique de travail et une force physique hors du commun.

D’ailleurs, il détient toujours le record pour le tir le plus puissant dans le cadre du concours d’habiletés lors du match des étoiles. En 2012 à Ottawa, Chara avait réussi une frappe de 108,8 mph (175,1 km/h). Ce record pourrait tenir très longtemps.

Lorsque Chara décidera de prendre sa retraite, deux accomplissements l’attendent. Les Bruins de Boston vont retirer son chandail no 33 et il sera intronisé au Temple de la renommée du hockey.