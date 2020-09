Auger-Aliassime et Fernandez l'emportent à New York

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a peiné, mais il a trouvé le moyen de vaincre le Brésilien Thiago Monteiro, mardi, lors du premier tour des Internationaux de tennis des États-Unis.

La 15e tête de série pour ce tournoi du Grand Chelem l’a emporté en quatre manches de 6-3, 6-7(9), 7-6(8) et 7-6(8). Son affrontement contre le 83e joueur au monde a duré près de quatre heures.

Les deux joueurs ont été très efficaces avec les balles en main puisqu’il y a seulement eu 10 occasions de bris dans ce duel. Auger-Aliassime a été le seul athlète à être en mesure d’en profiter, et ce, à une seule reprise. Cet unique bris est survenu en première manche.

Le représentant de la Belle Province a placé 62% de ses premiers services en jeu, remportant 84% des échanges disputés dans cette situation. Il a également amassé 18 as.

Auger-Aliassime est le deuxième Canadien à obtenir son billet pour le deuxième tour de l’événement new-yorkais. La veille, Denis Shapovalov a vaincu l’Américain Sebastian Korda en quatre manches de 6-4, 4-6, 6-3 et 6-2.

Lors de son prochain affrontement, le Québécois de 20 ans se mesurera à l’ancien numéro 1 mondial Andy Murray. Un peu plus tôt dans la journée, le Britannique a trimé dur pour revenir de l’arrière et vaincre le Japonais Yoshihito Nishioka en cinq engagements de 4-6, 4-6, 7-6 (7), 7-6 (7) et 6-4.

Fernandez se paie Zvonareva

Un peu plus tard, la jeune Québécoise de 17 ans a renversé la Russe Vera Zvonareva en deux manches de 6-4 et 7-5.

Fernandez a brisé le service de sa rivale à trois occasions et a perdu seulement un point quand elle amorçait les échanges.

La 104e raquette mondiale a été efficace avec ses volées, elle qui a remporté huit des 11 échanges où elle est montée au filet.

Pour son match de deuxième tour, la Lavalloise aura tout un défi. Elle devra se frotter à la deuxième tête de série, soit l’Américaine Sofia Kenin.

Pospisil aussi

Le Canadien Vasek Pospisil a aussi été capable d’atteindre la deuxième ronde, alors qu’il a défait l’Allemand Philipp Kohlschreiber en trois engagements de 7-6 (7), 7-5 et 7-6 (7).

Il s’agit de la deuxième fois en autant d’affrontements que le 94e meilleur joueur au monde bat celui qui détient le 75e rang sur l’échiquier mondial.

